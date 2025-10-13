Mindannyian szeretnénk, ha gyermekeink szabad, önálló és felelősségteljes felnőttekké válnának. De vajon milyen módszer vezet el a valódi szabadsághoz a nevelésben: a szigor, a következetesség, vagy a fegyelmezés? E kérdésekre keresi a választ Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató és a személyiségfejlesztő nevelés magyarországi szakértője, aki gyakorlati útmutatóval és inspirációval szolgál a kisgyermekes szülők számára.

A Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel? című előadás október 17-én, pénteken 17 órakor lesz az Arad Belvárosi Baptista Gyülekezetben (Vârful cu Dor utca 35.).

Az esemény különösen azoknak a szülőknek kínál segítséget, akik szeretnék gyermeküket szeretetteljes, ugyanakkor következetes keretek között nevelni. Az előadás gyakorlati tippeket nyújt a mindennapi neveléshez, és inspirációt ad, hogy a szabadság és a fegyelem kéz a kézben járhasson.

A részvétel ingyenes, a szervezők szeretettel várják az aradi magyar közösség minden érdeklődő kisgyermekes szülőjét.