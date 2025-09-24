Szándékosan gyújtottak fel egy autót

Hétfőn, szeptember 22-én 23 óra környékén egy kigyulladt autó miatt riasztották az aradi tűzoltóságot. Az autó a Ștefan Zarie utcában parkolt. A tűzoltók kiérkezésekor a jármű egésze lángolt, és fennállt a lehetősége, hogy más autókra is átterjed a tűz. A lángokat eloltották a nélkül, hogy átterjedtek volna a közelben lévő autókra, személyi sérülés nem történt, de az autó 90%-ban kiégett.

A hatóságok gyújtogatásra gyanakodtak, így rongálás miatt indítottak eljárást a tettes felkutatásáért.

Fotó: Arad Traffic Facebook-oldal