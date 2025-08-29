Százakat bírságoltak meg, mert nem jelentették be, hogy elköltöztek

A helyi rendőrség idén augusztus végéig 716 bírságot szabott ki azokra az aradi lakosokra, akik nem jelentették a rendőrség személyi nyilvántartói irodáján, hogy elköltöztek, kérvényezve az igazolványukban szereplő lakcím módosítását. A költöző lakosok mellett a rendőrök további 187 bírságot szabtak ki olyan ingatlantulajdonosokra, akik nem jelezték albérlőiknek, hogy a törvények értelmében kötelesek frissíteni lakcímüket a rendőrségen, noha a tulajdonosok kötelesek hozzájárulásukat adni a lakcímmódosításhoz.

A lakosoknak a költözés napjától számított 15 napon belül kérniük kell lakcímük módosítását a helyi rendőrség személyi nyilvántartói szolgálatánál, ellenkező esetben a hatóságok 1000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartás frissítéséhez a társasházban élőknek kötelességük felmutatni személyi igazolványukat a tulajdonosi társulások képviselőinek kérésére. Ha ezt nem teljesítik 500 és 1000 lej közötti bírságot szabhatnak ki rájuk a rendőrök.

A lakóhely bejelentésekor egyetlen címet jelölhetnek meg lakhelyként, ha több ingatlannal rendelkeznek, ahol időszakosan élnek másodlagos lakhelyként jegyeztethetik be. Ez alól csak azok képeznek kivételt, akik munka miatt élnek időszakosan más településen.

A rendőrség javasolja, ellenőrizzék személyi igazolványuk lejárati dátumát. Új személyi igazolványt 180 nappal, vagy legkevesebb 15 nappal a személyi igazolvány érvényességi idejének lejárta előtt kérhetnek.