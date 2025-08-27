Szeptemberben lesz az Agromalim kiállítás

Szeptember 12–14. között az aradi Expo kiállítótéren 35. alkalommal kerül megrendezésre az Agromalim kiállítás és vásár. A nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszer- és csomagolóipari vásár Románia egyik legjelentősebb mezőgazdasági és ipari eseménye, amelyen több mint 150 külföldi és helyi cég vesz részt kiállítóként.

A kiállításon bemutatják a legújabb mezőgazdasági technológiákat és korszerű gépeket. Lesz állatkiállítás, és megismerhetik az állattenyésztésben használt legújabb eljárásokat. A gazdák és a vállalatok terméknépszerűsítési tanácsadáson vehetnek részt. A kiállítótér szabadtéri részében munkagép-bemutató lesz. A gazdák konferenciákon és hálózatépítő találkozókon vehetnek részt. A látogatók kézműves termékeket szerezhetnek be és kóstolhatnak. A szervezők különböző kulturális programokkal is készülnek az Agromalim kiállításra látogató családok számára.

A kiállítás szeptember 12-én, pénteken és 13-án, szombaton 10 és 18 óra között, 14-én, vasárnap 10 és 16 óra között látogatható.

További információkat a https://agromalim.ro weboldalon találhatnak. Telefonon a 0730-188-291-es számon érhetik el a szervezőket.