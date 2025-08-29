Szolidaritást vállaltak az isztambuli polgármesterrel

Dominic Fritz, Temesvár polgármestere egy európai polgármesterekből álló delegáció tagjaként Isztambulban tartózkodik, hogy szolidaritását fejezze ki a politikai okokból letartóztatott Ekrem İmamoğlu polgármesterrel. Az európai delegációban Barcelona, ​​Athén, Budapest, Szófia, Utrecht és Zágráb polgármesterei is részt vesznek.

Az európai polgármesterek Ekrem İmamoğlu letartóztatásának politikai jellegére és a törökországi helyi önkormányzatok egyre brutálisabb elnyomására akarják felhívni a nemzetközi közvélemény figyelmét. A látogatás során a polgármesterek meglátogatják azt a börtönt, ahol az isztambuli polgármestert fogva tartják, valamint találkoznak a helyi hatóságokkal, az ellenzéki személyiségekkel és a civil társadalom képviselőivel.

„Nem engedtek minket be a börtönbe. Barcelona, ​​Budapest, Athén, Zágráb, Szófia és Temesvár polgármesterei Isztambulba jöttek kollégánkért, Ekrem İmamoğluért, akit márciusban vetettek börtönbe. A bűne: túl sikeres polgármester volt, túl népszerűvé vált. Tehát egy olyan fenyegetést jelent, amit el kellett hárítani” – írja közösségi oldalán közzétett posztjában Dominic Fritz polgármester.

Isztambul újraválasztott polgármesterét egy maximális biztonságú börtönben tartják fogva, és senki nem tudja, miért. Nincs vádirat, nincs vádemelés, semmi. Előzetes letartóztatásban van, hogy megakadályozzák, hogy elinduljon az elnökválasztáson.

Miért érdekel minket ez? Mert Törökország jelentősége túl nagy az egész régió számára ahhoz, hogy hagyjuk, hogy a demokrácia ott összeomoljon. Mert a szabadságért és a jogállamiságért folytatott küzdelmet mindenhol Európában támogatni kell, nem csak otthon. Mert a hatalmasok utánozzák egymást, és ha a „börtönbe kell zárni az ellenzéki polgármestert” terv beválik, akkor más kollégák sem lehetnek biztonságban. És azokat a polgárokat, akik rájuk szavaztak, elhallgattatják.” Dominic Fritz azt is elmondja, hogy a törököket nem lehetett elhallgattatni, hetente vannak tüntetések Isztambulban, amelyeken tízezrek vesznek részt. A nemzetközi szolidaritás óriási jelentőséggel bír számukra, ahogyan annak idején a temesváriak mellett is kiállt a nemzetközi közvélemény. „Ekrem és a törökök bátorsága inspirál engem. Amíg még vannak emberek, akik készek börtönbe menni az ideáljaikért, addig érdemes, hogy harcoljunk értük mi, akik szabadok vagyunk” – mondja Dominic Fritz.

A polgármesterek isztambuli látogatását az Eurocities hálózat szervezi, és erős üzenetet közvetít: Európa városai Isztambul és Törökország összes olyan közössége mellett állnak, amelyek meg akarják védeni a demokráciához, a szabadsághoz és a helyi autonómiához való jogukat.

Pataki Z.

Fotók: facebook.com