Tavasszal kezdődhet a csernakeresztúri kultúrotthon felújítása

Sok éve megfogalmazódott az igény Csernakeresztúron a falusi kultúrotthon korszerűsítésére. Volt is némi halvány próbálkozás, de átfogó felújítást mindeddig nem sikerült megvalósítani. „Cseke Attila minisztersége idején jártunk Bukarestben, és a tárcavezető biztatott, készítsük el a felújítási tervet, mert van lehetőség a Nemzeti Befektetési Alapból (CNI) történő finanszírozásra. A terv most készült el, az engedélyek beszerzése ezúttal is meglehetősen nehezen haladt. De az utóbbi városi tanácsülésen elfogadtuk a projektet és e héten továbbítottuk a CNI felé. Tudjuk, hogy a tárca élén személycsere történt, és a fejlesztések visszaszorultak, de reméljük, hogy azért megkapjuk a támogatást a munkálatra, hiszen a helyi magyar és román lakosság egyaránt igényli a kultúrotthon modernizálását. Ha minden rendben halad és a CNI kiírja a versenytárgyalást, tavasszal már el is kezdődhet az épület korszerűsítése” – közölte Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármester. Elmondta: az épületet nem bontják le, de teljesen új arculatot kap. Kétszintesre tervezik, a földszinten tágas előtérrel, kapusszobával, mosdókkal, kazánházzal, illetve multifunkcionális, 150 ülőhelyes előadóteremmel, melyben fa szerkezetű színpadot szerelnek fel. Az emeleten, melyet kintről és belülről egyaránt meg lehet majd lépcsőn, illetve akadálymentesített feljárón közelíteni, helyet kap egy 45 négyzetméteres konferenciaterem, egy kisebb könyvtár olvasóteremmel, egy kiállítótér, egy közösségi terem diákok számára, öltözők és társalgó a fellépőknek, mosdók, illetve egy tágas fogadótér. Az épületben felújítják a villanyhálózatot is, a falakat hőszigetelik. A teljes munkálat 6,22 millió lejbe kerül, ezt a Befektetési Alap finanszírozná.