TEDx először Aradon!

Idén ősszel először rendezik meg Aradon a TEDx konferenciát, amely világszerte fiatalokat és szakmai közösségeket inspirál. A TEDxMețianu Street Youth célja, hogy a város fiataljai és az üzleti szféra tagjai új perspektívákat kapjanak, és szélesítsék tudásukat az élet és a társadalom különböző területeiről.

A konferencia központi témája: Újítsuk meg a lehetségest (Redesign the possible), és 13 hazai és nemzetközi szakértő, vezető előadását foglalja magában. A program során szó lesz többek között az oktatás, a jog, a technológia, a design, az egészségügy, az építészet, a vállalkozás és a társadalmi szerepvállalás aktuális kérdéseiről. A színpadon olyan előadók lépnek fel, mint Cristi Danileț igazságügyi szakértő, Julia Boca Harvard ösztöndíjas, Ruxandra Hurezean szociális újságíró, Mihai Oprea, az Elsősegély Akadémia alapítója, valamint Carmen Uscatu, a Dăruiește Viață alapítója.

Az esemény szeptember 12-én lesz Ioan Slavici Klasszikus Színház nagytermében 13–20 óra között, két kávészünettel és networking lehetőséggel, amikor a résztvevők közvetlenül is találkozhatnak az előadókkal. Figyelem! Minden jegy mellé ajándékcsomag jár – mondják a szervezők, akik aradi középiskolások

A szervezés a More than a Smile egyesület égisze alatt zajlik, az esemény vezetője Tudor Bucur, társszervezője pedig Tudor Florin Elvis. A szervezőcsapat célja, hogy Aradot nemzetközi szinten is bemutassák, inspirálják a fiatalokat, és rámutassanak a lehetőségekre, amelyeket kitartással, szenvedéllyel és kemény munkával érhetnek el.

A TEDxMețianu Street Youth program egyszerre ad tudást, inspirációt és kapcsolatépítési lehetőséget, így a résztvevők nem csupán az előadásokon hallottakból, hanem a közvetlen élményekből is gazdagodhatnak. Az eseményről bővebb információ és jegyvásárlási lehetőség a hivatalos weboldalon (tedxmetianustreetyouth.com) és Instagram-oldalon érhető el.