Téglajeggyel is támogatható a piski emlékpark

Adakozásra szólította fel a napokban a Kárpát-medence magyarságát a Hazajáró turisztikai-honismereti magazinműsor közössége a piski történelmi emlékhely kialakításának támogatására.

Az 1849 februárjában zajlott sorsdöntő piski csata helyszínén állt romos csárdaépület felújítását Böjte Csaba atya kezdeményezésére 2021-ben kezdte el a Szent László Alapítvány. A tervek szerint a hajdani csárdaépület köré történelmi emlékparkot létesítenek, melynek központi eleme lesz a csata emlékére 1889-ben állított 9,5 m magas, restaurált obeliszk. Az emlékoszlop egy részét a piski római katolikus templomkertben állították újra 1999-ben. Ennek, illetve az eredeti emlékmű talapzati darabjainak felhasználásával eredeti formájában kívánják visszaépíteni az obeliszket az emlékpark területén. A felújítási folyamat első fázisa: a csárda épületének állagmegóvása megtörtént. Jelenleg egyeztetések folynak az épület leendő berendezéséről, állandó kiállításairól, illetve ezzel párhuzamosan az obeliszk újraállításának előkészületei is zajlanak. A Szent László Alapítvány téglajegyet is kibocsátott, amely fizikailag vagy akár online is igényelhető. Részletek a piski.hu oldalon találhatók – tájékoztatott Zólya Levente régész, a Szent László Alapítvány képviselője.

A Hazajáró honismereti magazinműsor a napokban közzétett felhívásában így fogalmaz: Célunk, hogy október 6-ig méltó módon újjáépítsük az emlékművet és az egykori csárdát, ahol a harcok is folytak. A Hazajáró szívügyének tekinti e nemes ügyet, és arra kér minden jó szándékú embert, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a felújítást.” A felhívás megfogalmazóihoz csatlakozva biztatunk mindenkit, álljon e nemes ügy mellé, támogassa a piski történelmi emlékpark megvalósulását.

A felújítás alatt álló csárdaépület és obeliszk látványterve

(Forrás: piski.hu)