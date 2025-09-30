Telefonos alkalmazással lehet leolvasni az elektronikus személyi igazolványt

Írta:
2025. szeptember 30. 17:58 (kedd) /
Fotó: a Belügyminisztérium Facebook-oldaláról

Miután többen azzal a problémával szembesültek, hogy az elektronikus személyi igazolványokon szereplő lakcímre vonatkozó adatokat nem tudják leolvasni a legtöbb közintézményben, egészségügyi intézményben stb. a Belügyminisztérium (MAI) közölte, hogy elindították a RoCEIReader alkalmazást a személyi adatok megtekinthetőségére. 

Az alkalmazást ingyenesen tölthetik le a Google Play vagy az App Store alkalmazáson keresztül. 

Az alkalmazás megfelel a legmagasabb kiberbiztonsági követelményeknek, biztosítva a személyes adatok teljes körű védelmét. 

Fotó: a Belügyminisztérium Facebook-oldaláról

