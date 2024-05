„Temesvár festője kibiztosította a gránátot, és robbantott”

A temesvári Művészetek Háza Pygmalion Galériájában 2024. május 9-én, Európa Napján került sor Pavel Torony festőművész Reminiszcenciák című kiállításának megnyitójára. A művész festészetének forradalmi megújulását tükröző tárlatot Robert Șerban író, művészettörténész mutatta be a szép számú közönségnek.

„Pavel Torony minden csodálója számára elsősorban Temesvár festője – mondta a tárlatnyitón Robert Șerban. – A művész most valamennyiünket alaposan meglepett, mert kibiztosította a gránátot, és felrobbantotta a tájképeit. És ez a robbanás nemcsak a formákra, hanem a színekre is vonatkozik, az élénk színek (vörös, sárga, narancssárga, ibolya stb.) valóságos kavalkádja látható ezeken a festményeken. Csodálatra méltó, hogy a tisztes kort megért művész egyszer csak robbantott, és úgy kezdett el alkotni, ahogyan eddig soha. És ebből a robbanásból egy új, friss művészet született! Pavel Torony bebizonyította, hogy sohasem késő, bármely korban van lehetőség az újrakezdésre és ő ezt kiválóan teszi. Temesvár festője egy robbanékony város festője lett, a csodálatos városképeket itt is megtaláljuk, színfoltok, kontrasztok formájában. A 70-es éveibe lépett Pavel Torony művészete friss és üde lett, ezennel bemutatom a 17 éves festőt!” – mondta Robert Șerban.

A szerény, mindig az árnyékban meghúzódó művész Robert Șerban felkérésére a stílusa megújulásáról annyit elárult, hogy az impresszionista városképek, tájképek mellett párhuzamosan elkezdett kortárs, absztraktabb stílusban is festeni. Ez a megújulási folyamat az egyetemi éveiben (a 2000-res évek végén – szerk. megj.) indult el, és most a nagyközönség elé tárta legfrissebb alkotásait, amelyek színvilágban is különböznek a korábbiaktól, immár bátran használja az élénk színeket. „Festőművész lányom, Edith hatása a festészetemre leginkább az élénk színek bátrabb használatában érhető tetten” – mondta Pavel Torony, aki szerint mindketten ragaszkodnak saját művészeti felfogásukhoz, de ő érzékelte, hogy a kortárs festészetre jellemző színhasználat javára válna a festészetének.

Temesvár festőjének legújabb, stílusban és színvilágban egyaránt gyökeresen megújult alkotásai június 5-ig láthatók a Pygmalion Galériában (Művészetek háza, Pacha Augustin püspök 8. szám).