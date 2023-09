Túlszárnyalta a látogatók száma a szervezők becsléseit

Vasárnap véget ért a kilenc napon át tartó városnapok rendezvénysorozata, amelynek keretében összesen 22 eseményt szerveztek a municípium 15 különböző pontján.

Az eseménysorozat sikeréről és a látogatók becsült számáról szerdán Călin Bibarț polgármester és a Daniela Pădurean-Andreica az Arad Municípiumi Kulturális Központ vezetője által tartott sajtótájékoztató keretében tudhattunk meg többet.

Az idei városnapokra a városvezetés 852 000 lejt szánt, amiből 813 000 lejt költött. A város főterén, a lakónegyedekben és a parkokban a becslések szerint 43 000 személy vett részt a különböző eseményeken, beleértve a Piknik Fesztivált és a Forradalom útján több mint egy héten át helyet foglaló utcai árusokat felsorakoztató vásárt is. A legemlékezetesebb események között a polgármester a Voltaj-koncertet és a Városháza előtt zajlott Operagálát említette, amelyen a vártnál többen, megközelítőleg 10 000 személye vett részt, megtöltve a kihelyezett ülőhelyeket, körben a teret megtöltő tömeg egy része már csak állva hallgathatta az előadást. A strandon rendezett habpartikon, a szeniorok estéjén, a népzenei koncerten és más eseményeken is szép számmal vettek részt az emberek, több százan örvendtek a veterán autók kiállításának, a mini-futballversenynek, és rengetegen mentek ki családostól a szabadtéri filmvetítésre is. Különleges és egyedi orgonakoncertet és képkiállítást Pécs városa biztosított a város lakosai számára, s idén sem maradt el városunk kiválóságainak elismerése, így idén 20 személy vehetett át díszpolgári, vagy kiválósági kitüntetést.

„Úgy vélem az Aradi Napok idei rendezvénye sikeres volt. Azzal együtt, hogy több mint 850 000 lejt biztosítottunk, valamivel több, mint 800 000 lejt költöttünk. Voltak koncertek, sportversenyek, vásárok, megünnepeltük a szeniorokat, és díjaztuk azokat a személyeket, akik városunk hírnevét öregbítik országos és nemzetközi szinten. Szép eseményeket szerveztünk, amelyek mindenki ízlésének megfeleltek” – mondta a polgármester.

Az idei rendezvények ezzel nem érnek véget, hisz közeledik a fARAD, a Borfesztivál és a karácsonyi és újévi vásárig még tartogat számunkra érdekes eseményeket a Municípiumi Kulturális Központ.