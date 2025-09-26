Új életre keltik a gyárvárosi zsinagógát

Dominic Fritz polgármester a Stúdió moziban megtartott nyilvános rendezvényen jelentette be, melyek lesznek gyárvárosi zsinagóga jövőbeli funkciói. A 49 évre a temesvári önkormányzat adminisztrálásába került műemlék épületben egy közösségi oktatási és együtt-tanulási központot hoznak létre, nyilvános könyvtárral, gyermek- és ifjúsági terekkel, közösségi étkezőhellyel, valamint egy emlékhellyel, amely bemutatja a hely történelmét. A bemutatón a Világörökségi Alap (World Monuments Fund) és az Ateliercetrei képviselői is részt vettek.

„A gyárvárosi zsinagóga projektje mindig is nagy izgalmakat és fokozott elvárásokat keltett. A zsinagógát egy kulturális és oktatási funkciókkal rendelkező, ötletes kezdeményezésekkel teli, élő térré szeretnénk átalakítani, amely ugyanakkor megőrzi a hely emlékezetét. Az épület felújítását összekapcsoljuk a Kossuth (Traian) tér környékén található 6 hektáros terület rehabilitációs projektjével. Közvetlenül a zsinagóga előtt egy kis teret alakítunk ki, hogy kiemeljük az épületet, és egy a közösség számára nyitott nyilvános teret hozzunk létre. Azt szeretnénk, hogy a zsinagóga egy olyan hely legyen a diákok és a fiatalok számára, ahová mindennap betérhetnek, de egyben egy olyan hely is, ahol a közösség találkozik” – mondja Dominic Fritz polgármester.

A koncepció bemutatásán jelen volt Javier Ors Ausin, a New York-i World Monuments Fund programmenedzsere, aki anyagilag támogatta a zsinagóga újrahasznosítására irányuló terv kidolgozásának teljes folyamatát. „Nagyon örülünk, hogy a World Monuments Fund Watch program pozitív változást hoz a temesvári zsinagóga és a helyi közösség számára. Projektünk egy együttműködésen alapuló adaptív újrafelhasználási terv kidolgozására összpontosított. Fontos, hogy Temesvár e fontos épített örökségi helyszínének jövőjét ne csak a városlakók számára, hanem velük együtt döntsék el” – mondta Javier Ors Ausin, a World Monuments Fund programmenedzsere.

A szakemberekkel és a közösséggel folytatott konzultációk eredményeként létrejött koncepció a zsinagóga nyitott, vegyes funkciókkal rendelkező térré alakítását javasolja, amely különösen a gyermekek, serdülők és a fiatalok számára készült. Az önkormányzat projektjét úgy tervezték, hogy a tevékenységek nagy része (körülbelül 70%) az oktatásnak legyen szentelve, amelyhez kulturális tevékenységek és egy közétkeztetési terület is társul. Így a földszintet és az első emeletet közös tanulási központként rendezik be, amely workshopok, konferenciák és kiállítások megrendezésére is alkalmas. Ezzel egy időben a földszinten egy kiállítások és kisebb rendezvények megtartására használható terem, valamint egy kávézó kap helyet, az udvart pedig nyitott térré alakítják kiállítások és szabadtéri koncertek számára, amely találkozóhelyként szolgál majd az egész közösségnek.

Temesvár önkormányzata 49 évre átvette a gyárvárosi zsinagóga igazgatását. A Baumhorn Lipót építész tervezte és 1899-ben a neológ rítusú zsidó közösség számára felavatott gyárvárosi zsinagóga jelentős társadalmi változásokat ért meg – a temesvári zsidóság nagy része elvándorolt –, és 1985-ben bezárták. Az épület műemléki védettséget kapott.

Fotók: Temesvári Városháza