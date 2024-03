Új fejlesztéseket valósítanak meg a helyi közösség és történelmi örökségük megőrzéséért

Lassan, de biztosan fejlődik Ágya község és a helyi közigazgatás alatt működő, a helyi magyarság számára fontos intézmények. Az elmúlt mandátumban az ágyai bevezető utakat javították, és korszerű térfigyelő kamerákat szereltek a helyi óvodához, iskolához, a parkba és más fontosabb épületekhez. Fejlesztették és javították a helyi iskola és óvoda épületét, valamint a tantermekben is történtek felújítások, ugyanakkor további beruházások megvalósítására is nyújtottak be pályázatokat.

„Ágyát a községközponttal, Nagyszintyével összekötő út javítását az előző mandátumban, Erdős Bálint polgármester idején, egy pályázat keretében indították el, de a kivitelezésre csak tavaly került sor. A beruházás 26 milliárd lejbe került, amire Faragó Péter hathatós támogatásával sikerült támogatást szerezni. A Kisjenő felől Ágyára vezető utat szintén javították. Az iskola termeiben a régi parkettát fel kellett szedni, és a helyére linóleumot tettek le, illetve az iskola bejárati folyosóján, jobb oldalon, ahol a kézmosók vannak szintén történt egy kis korszerűsítés: csempézés és vízhálózat-javítás. Egy nagyobb beruházás az udvaron történt, itt egy könnyű szerkezetű épületet emeltek, amely egy raktár- és egy fatároló helyiséget tartalmaz. Tetőcserére került sor. Az iskola főszárnyában a tetőt még az előző mandátumban cserélték, de a másik szárnyban is lecserélték, mindezt a helyi közigazgatás finanszírozásával. Az iskola épülete és a kultúrház körül egy külső lefödést hoztak létre és egy mini konyhát is építettek, hogy bizonyos alkalmakkor használhassák azt. Az óvodát egy marosvásárhelyi cég újította fel, amit az RMDSZ közbenjárásával valósítottunk meg, illetve a helyi tanács elindította a temető parkolójának a kialakítását, amit egyelőre kővel alapoztak meg, de a térkövezése a következő mandátumra marad. Az ágyai román temető (Colonie) bekerítését helyi forrásból sikerült befejezni” – mondta Duka Julianna helyi tanácsos, aki nyolc éve a helyi RMDSZ-szervezet elnöke. Tanácsosként igyekszik megfelelő figyelmet fordítani a helyi tanügyi intézményekre, mivel az Olosz Lajos Általános Iskolában maga is nyugdíjas tanárként dolgozik, így kellő rálátása van az iskola s az óvoda ügyeire és szükségleteire. Duka Julianna a helyi református egyházközség presbitereként is részt vesz a magyar közösség megőrzésében és építésében, s arra sarkallja a helyi fiatalokat, hogy maguk is aktívan vegyék ki részüket a közösség építéséből önkéntes munkával vagy egyéb tevékenységekkel.

„Jelenleg 99 diákkal dolgozunk, 50-en az előkészítő és negyedik osztályba, illetve 49-en az V–VIII. osztályokba járnak. Magyar gyerekek terén csökkenő arányt mutat a tendencia, de a helyi cigányság java része magyarnak vallja magát. Az iskola pályázott a PNRR-n keresztül benyújtott projekttel iskolai felszerelésekre. Kértünk okostáblákat, laptopot, vetítőt, kémiai felszereléseket, szkennert, fényképezőgépet, hangszórót, nyomtatót, játékokat az óvodába és egyéb berendezéseket, bútorzatot. Az osztályok számítógépekkel lesznek ellátva. Az óvoda jelenleg 38 gyermekkel működik, itt is jelen van a magyarság, elvétve akad néhány román gyermek, de javarészük cigány. A PNRR-n keresztül az óvoda számára bútorzatot, játékokat, készségfejlesztő eszközöket, mágneses táblákat, laboratóriumi asztalokat kértünk. Legutóbb az óvodában történtek felújítások az RMDSZ-en keresztül a Magyar Kormány támogatásával, átcsoportosították a mosdókat, hogy megfeleljen a hatályban lévő követelményeknek, elkülönítő helyiséget, ebédlőt hoztak létre. Az iskolában, az osztálytermekben, ahol szükséges volt, helyre kellett hozni a falakat, be lett vakolva az épület, és új tetőzetet kapott. Amit legutóbb végeztek az a folyosó falainak felújítása, mert salétromosak voltak, és egyik évben az egyik oldalon, másik évben a másik oldalon újították fel. Emellett az osztályok padlózatát cserélték, a padló le lett betonozva és linóleum került rá. Ez a megoldás nagyon jól bevált, úgy néz ki, bírja az igénybevételt is, így nyáron szeretnénk még két osztálytermet így felújítani, illetve, ahol még salétromos a fal azt is szeretnénk kijavítani. Ami nagyon hiányzik az egy tornaterem. Szerencsére, nagyon találékonyan a tornatanár bácsi megoldja, hogy a diákok az iskolában tudjanak tornászni, különböző játékokat játszanak egy nem használt tanteremben, de a rendelkezésre álló tér meglehetősen kicsi. Van, hogy sakkoznak, vannak matracok és azon talajtornáznak, a tanár bácsi tavaly egy maratoni sportnapot szervezett, amelynek délután 18 órakor lett vége, vagy még akkor sem, de nagyon lelkiismeretes, és sosincs olyan, hogy ne legyen tornaóra” – mondta az Olosz Lajos Általános Iskola igazgatónője, Kis Anikó.

„Pályázatot nyertünk a szennyvízhálózat kiépítésére, ezen keresztül a Nagyszintyei szennyvízhálózatra kapcsolódik a község. Nagyszintye már rácsatlakozott az Ágya közelében lévő szennyvíztárolóra, és folyamatban van Ágya és Szapáryliget rákötése a rendszerre, illetve a fővezetékek kiépítése a faluban, mert a községközpontban (Nagyszintyén) már működik, de a falu többi részén még nem. A beruházás állami forrásból valósul meg. Megnyertünk egy pályázatot egy modern szemétgyűjtő-rendszer kiépítésére és egy másik pályázaton keresztül az ágyai közvilágítást korszerűsítjük, LED-es égőkre cseréljük a jelenlegi világítótesteket, csökkentve a fogyasztást.”

Az energiaköltségek csökkenését az Olosz Lajos-emlékház fél hektáros területén létrehozandó napelempark is segíti majd, ez a közvilágítást és a középületek villanyáram-ellátását biztosítja a jövőben.

„Körülbelül egy kilométerre tőlünk található a Tőz folyó, amely a Fekete-Körösbe ömlik. Ezen a folyón létezett egy fahíd, amely összekötötte a falut az ágyai erdővel, de ez már nincs. Az ágyai tanácsosok határozattervezetet nyújtanak be az önkormányzathoz egy gyalogos híd létrehozására, lehetőséget biztosítva az ágyai erdőben való átkelésre a Szent László-kápolnához, amelyet az 1895. szeptember 2-án egy vadászbalesetben megsérült és elhunyt Habsburg-Lotaringiai László emlékére emeltetett a Habsburg család. Ez egy gyönyörű területen van, egy tisztáson, amely kiváló lehetőséget biztosítana egy multifunkcionális központ létrehozásához, és turisztikailag is ki lehetne használni. Itt szabadtéri foglalkozásokat, sporttevékenységeket, sátorozást lehetne szervezni” – mondta a tanácsos.

„Ágyán táncoktatás folyik óvodás kortól az idősebb korosztályig, Erdős Márta vezetésével. A tánccsoportnak az önkormányzat – különböző finanszírozással – vásárolt új fellépő ruhát. Ezt a ruhát a július elsején rendezett néptánctalálkozón is láthatták a helyi parkban lévő szabadtéri színpadon. Van egy egyesületünk, a Pro Ágya Egyesület, amellyel minden évben pályázunk a néptánctalálkozó megszervezésére. Én ennek az egyesületnek is alapító tagja vagyok, és nyugdíjas tanárként az iskolában is tevékenykedem. Folyamatosan jelen voltam mindig a helyi közösség életében, és igyekeztem tenni a helyi közösségért, kapcsolatot tartani az emberekkelf020” – zárta a beszélgetést Duka Julianna.