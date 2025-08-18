Útburkolat javítást végeznek a DN69-es úton

Hétfőtől útburkolat-javításokat végeznek a DN 69-es úton, a Mahle–Temesvár északi körgyűrű szakaszán lévő körforgalom környékén. A nyáron a mostanihoz hasonló munkálatokat végeztek, és újrafestették a forgalomirányító felfestéseket egy megközelítőleg 30 km-es részen az Orțișoara–Vinga–Ság–Arad bejárata szakaszon.

A Temesvári Regionális Útigazgatóság (DRDP) közleménye szerint a javítások ütköznek az A1-es autópálya és a DN69-es út kereszteződésében zajló építkezésekkel, így a közúti forgalom nehézkesen halad. A torlódások elkerülése érdekében az útigazgatóság javasolja, hogy az Arad–Temesvár, illetve Temesvár–Arad irányba haladók az A1-es utópályán közlekedjenek.

Az útjavításokat végző PORR Construct vállalatnak szeptember végéig van ideje a 7 kilométeres út javításaira. A hatóságok kérik az autósokat, fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával közlekedjenek a munkaterület környékén.

Fotó: DRDP Facebook-oldal