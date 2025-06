Vasárnap a Gyorok Summer Festtel indul a fesztiválszezon

Arad megye egyik legnépszerűbb turisztikai pontja Gyorok, ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt szórakoztató eseményekkel, vezetett túrákkal, strandi bulikkal és egyéb meglepetésekkel várva az érkezőket.

A látogatók egyaránt megtalálhatják a számukra legkedvezőbb ajánlatokat a strand és a vendéglők területén is, melyek közül az utóbbi – a fesztiválszezon megnyitása alkalmából szervezett sajtótájékoztatón résztvevő Sergiu Bîlcea megyei tanácsalelnök szerint – az elmúlt években hatalmas fejlődésen esett át. Ezt az is bizonyítja, hogy számos magánvállalkozás kezdte el tevékenyégét Gyorokon, így a megye és a város egyre kevesebbet fektet a turisztikai pontba, míg az egyre gyorsabb ütemben fejlődik. Ezt a fejlődést szeretnék az egynapos turizmusra is kiterjeszteni az aradiak és a más megyékből érkezők körében, akik főként a szőlészetek és a strand miatt látogatnak Gyorokra.

A megyei tanács alelnök elmondta, hogy új vezetett túrán vehetnek részt a látogatók, ezek minden szombaton 11 órakor indulnak Gyorokról. A túra során bejárhatják a világosi múzeumot, ellátogatnak Pankotára és nem utolsósorban Gyorokra. A megközelítőleg négyórás túra utolsó mozzanataként borkóstolón vehetnek részt, az eseménnyel kapcsolatban további információkat az Arad Megyei Kulturális Központ weboldalán találhatnak.

A zóna fejlesztésével kapcsolatban Gyorok polgármestere elmondta, európai finanszírozási kérvényt nyújtottak be a helyi érdekeltségű üdülőhelyek támogatására, amely címet nemrég érdemelte ki a település. A polgármester, Corneliu Popi-Morodan elmondása szerint nemcsak Arad és Temes megyéből, hanem Hunyad, Bihar, Brassó, Kolozs, Zsilvásárhely és Szilágy megyéből is érkeznek Gyorokra turisták. Sok esetben családok és fiatalok, egyetemisták keresik fel a települést. Mivel a látogatók száma évről évre nőtt, az önkormányzat számos eseményt szervezett a turisztikai pont népszerűsítésére, így idén is habpartikkal, Color Fight és DJ partikkal várják a látogatókat hétvégenként. Idén is megszervezik a DJ-k estéjét és a Vibes By the Lake bulikat, előbbit július 12-én, utóbbit augusztus 2-án tartják. A fesztiválszezon szeptember 7-én zárul, amikor több ünnepet is egyben rendeznek meg, ezek között lesz a bor ünnepe és a Gyoroki közösség ünnepe is.

A Gyorok Summer Festtel rajtol a nyári szezon

Az Aurel Vlaicu Egyetem hallgatói ligájának képviselői 14. alkalommal szervezik meg a Gyorok Summer Fest eseményt a gyoroki tónál.

A már hagyománnyá vált esemény június 22-én, vasárnap 14 órától kezdődik. A kezdetektől szervezőként közreműködő Paul Carlos Bueriu és Cosmin Bahnean, akik egyetemi diákként kezdték, majd az UAV alkalmazottjaiként, idén Paula Florescuval, a hallgatók ligájának elnökével kiegészülve szervezték meg az eseményt. Az esemény megszervezését a helyi és megyei önkormányzat mellett az egyetem és számos önkéntes segíti.