„Vigyük vissza a bánsági magyarok hangját a parlamentbe!”

A küszöbön álló parlamenti választásokon a Temes megyei RMDSZ képviselőházi listáján Molnár András ügyvéd, megyei RMDSZ-elnök indul.

– Mit kell tudjanak az olvasók Molnár András képviselőjelöltről?

– Az Arad megyei Majláthfalván születtem 1985-ben. Szüleim jelenleg is ebben a ma is szinte színmagyar faluban élnek. Az első öt évet a helyi iskolában jártam, majd szüleim döntésének megfelelően a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban folytattam, ott is érettségiztem. Ezt követően a Temesvári Nyugati Tudományegyetem jogi karára jelentkeztem, ott szereztem diplomát, román nyelven. Mivel hangsúlyosan magyar közegben nevelkedtem, az egyetem kezdeti időszaka meglehetősen nehéz volt számomra, különösen a szaknyelv elsajátítása, de sikeresen lediplomáztam, és 2008-tól a Temesvári Ügyvédi Kamara tagja vagyok. Két évi ügyvédbojtárkodást követően saját ügyvédi irodát alapítottam és most is ennek keretében tevékenykedem.

A líceumi évek alatt gondolkodtam azon, hogy valamely magyarországi egyetemre jelentkezzem, ott szerezzek jogi diplomát, de a Temesvárhoz, szülőfalumhoz, családomhoz és környezetemhez való kötődés erősebb volt, nem engedett elszakadni innen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy aki csak megteheti, próbáljon meg itthon, saját közösségében boldogulni, itthon szerezze meg azt a tudást, amellyel sikeres lehet az élete folyamán. Meggyőződésem, hogy a legjobb itthon!

Tizenhárom éve kötöttem házasságot feleségemmel, Judittal, akit Majláthfalván ismertem meg, ugyanis nagyszülei majláthfalviak. Három gyermekünk született, nagyobbik fiam 11, kisebbik 8 és kislányunk 4 éves.

– Mi motiválja abban, hogy parlamenti képviselő legyen?

– A parlament legfontosabb dolga a törvényalkotás. Jogi végzettségem és ügyvédi gyakorlatomból kifolyólag tudom, milyennek kell lennie egy törvénynek azért, hogy a leghatékonyabban alkalmazható legyen. Úgy érzem, hogy gyakorlati tapasztalatomat hasznosíthatom a törvényalkotási munkában, ugyanis az alprefektusi kinevezésem alatt a közigazgatásban is sikerült tapasztalatot gyűjteni, illetve eddigi gyakorlatom során rengeteg félresikerült rendelkezéssel találkoztam, tudom, mekkora bonyodalmakat okozhat egy nem megfelelően megalkotott, sokféleképpen értelmezhető törvény.

Nyilván a parlamenti munka nem csak ebből áll, részt kell vennem az RMDSZ programjában foglaltak megvalósításában, illetve más tevékenységekben is. Ezzel együtt a parlamenti képviselőnek idehaza, a megyében is rengeteg feladata, munkája van, elég csak a tanácsadási-ügyfélfogadási munkára, a közösségekkel való kapcsolattartásra gondolni.

Meggyőződésem, hogy ha sikerül a közösségünk ügyét akár csak egy lépéssel is előbbre vinni, akkor megéri, még akkor is, ha – és ezzel tisztában vagyok – rendkívül megterhelő ez a munka.

– Miért fontos, hogy a megyei magyarságnak és általában a bánsági embereknek legyen képviselőjük a bukaresti parlamentben?

– Elsősorban, a parlamenti képviseletet eszköznek tekintem annak érdekében, hogy a bánsági emberek, közösségek érdekei érvényt kapjanak. A sikeres parlamenti képviselet eredménye kell legyen például az oktatás, a civil szervezetek, az egyházaink, a helyi közösségek megerősödése. A Temes megyei magyar közösségnek 2016 óta nincs parlamenti képviselete, viszont az azelőtti négyéves mandátumban sok fontos dolog valósult meg. Több civil szervezet alakult abban az időben, létre jött a Bolyai János Szakkollégium, a Bánsági Vándorszínház, új rendezvényeket indítottunk – egyszóval a képviselő irányából volt egy többletforrás, amely mozgatta a közösséget. Amint azt tudjuk, a legfontosabb dolgok Bukarestben összpontosulnak, onnan lehet ezekről tudomást szerezni, majd idehaza kamatoztatni. A parlamenti képviselet komoly előnyt biztosíthat az önkormányzati tanácsosoknak, tisztségviselőknek is. Az RMDSZ parlamenti képviselője például segíthet azoknak az önkormányzatoknak, ahol nincs RMDSZ-es tisztségviselő, de a magyar közösség létezik, és a parlamenti képviselő közvetítésével, áttételesen ugyan, de a magyar közösség segítséget kaphat a helyi önkormányzattól. Meggyőződésem, hogy a parlamenti képviseletnek súlya van, amely megkerülhetetlen, úgy a megyei tanácsi elnök, mint a települések polgármesterei számára.

– Milyen prioritásai vannak, amelyeket célként felvállal mint képviselőjelölt?

– Ahogy elmondtam, magyar közegben nőttem fel itt, a Bánságban, és mindig is erős kötődést éreztem kultúránkhoz és közösségünkhöz. A szüleim megtanítottak a családi értékek, az oktatás, a hit és a közösség támogatásának fontosságára.

Prioritásaim között szerepel a családok támogatása. Kapjanak több kedvezményt, és fizessenek kevesebbet azok, akik több gyereket vállalnak. A bölcsődeépítési programot is folytatni kell. A gyereket nevelő nőkön azzal is segíteni kell, hogy munkába állhassanak, és támogatni kell a távmunkát és a rugalmas munkaidő-beosztást, és vissza nem térítendő állami támogatásokat kell nyújtani a vállalkozni akaró szülőknek.

Egy másik prioritás az anyanyelvi oktatás támogatása. Oktatási intézményrendszerünket védeni, segíteni, kell, mert nagy részben ezen múlik magyar identitásunk megőrzése.

Közösségünk másik alappillérét történelmi egyházaink képezik. Biztosítanunk kell számukra a működést és a fejlődést, hiszen közös értékrendünk megőrzése és továbbadása létfontosságú számunkra.

Végül, de nem utolsósorban, kulturális csoportjainkat és civil szervezeteinket, rendezvényeinket támogatni, gyarapítani kell. Közösségi tereinket használnunk és fejlesztenünk kell, hogy örökségül tudjuk majd hagyni utódaink számára.

– A népszámlálási adatok és a júniusi választási eredmények tükrében, milyennek látja az esélyét?

– A népszámlálási eredményeken lehet bosszankodni, hiszen jelentősen csökkent a Temes megyei magyar közösség, de nem szabad e miatt feladni a harcot. Tényként kell kezeljük a számadatokat, és meg kell próbáljuk minél hatékonyabban megszólítani a közösségünket. Fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy csak rajtunk múlik a siker mind az önkormányzatokban, mind a parlamenti választáson. Nem engedhetjük meg magunknak, akárhányan is vagyunk, hogy hátra dőljünk, és nem szabad feladnunk sem.

Az idei választási esztendő második rendkívül fontos időszaka következik. November 24-én államelnöki, majd december elsején parlamenti választásokra kerül sor. A júniusi helyhatósági és EP-választásokon a Temes megyei magyar közösség, szavazatszámban mérhető kimagasló eredményt ért el, több mint tizenkétezer hétszázan szavaztak az RMDSZ megyei tanácsosi listájára. Ez a szavazatszám szükséges ahhoz, hogy komoly esélye legyen a szervezetnek a képviselői mandátum megszerzésére.

– Kik támogatják? Kinek a támogatására számíthat.

– Erős csapatunk van a megyében, hiszen az RDMSZ helyi szervezetei, az önkormányzati képviselőink és a helyi közösségi vezetők támogatnak. Ha megnézzük a képviselőházi és a szenátusi jelöltlistáinkat, láthatjuk, hogy olyan emberekből áll, akik egyenként megállják a helyüket a közösségükben, akik szerepet vállaltak és vállalnak, akik bizonyítottak.

A kampánycsapatunk is erős, jól végzi a dolgát, sokkal jobban felkészültünk erre a parlamenti választásra, mint bármikor, hamarabb kezdtük, és előkészítettünk nagyon sok anyagot már az előkampányban.

Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy az emberek támogatása a legfontosabb, és nagyon bízom benne, hogy támogatni fognak engem és a listáinkat szavazatukkal.

– Milyen eszközökkel lehet elérni a sikert?

– Négy évvel ezelőtt is én indultam a parlamenti választásokon, van ezirányú tapasztalatom. Az utóbbi négy év rengeteg munkája bizakodásra jogosít fel mindannyiunkat. A megyeszerte felpörgött közösségi élet azt mutatja, hogy a Temes megyei magyarság erős és életképes közösség. Azon kell dolgoznom, dolgoznunk, hogy ez így is maradjon.

Ügyvédi tevékenységemből kifolyólag megvan bennem a készség meghallgatni az embereket. Rengeteg ember számos ügyes-bajáról beszéltem az utóbbi években. Ezt az emberekkel való párbeszédet, kommunikációt nagyon fontosnak tartom.

Meggyőződésem, hogy a parlamenti képviselőségem útja négy évvel ezelőtt kezdődött el, lépésről lépésre építettük és erősítettük meg a megyei szervezetet, helyeztük hangsúlyosan középpontba a közösségek érdekeit. Minden út az első lépéssel kezdődik. Számunkra az első lépés december elseje, ezért most a parlamenti választásokra koncentrálunk. Hetek óta a választási kampányt készítjük elő, arra törekedve, hogy lehető legtöbb honfitársunkat szólítsuk meg.

A tavaszi kampányunk sikeres volt, hiszen tizenkét éve nem kapott az RMDSZ megyei és EP-listája ennyi szavazatot, azon dolgozunk, hogy a mostani is legalább annyira sikeres legyen.

– Milyen üzenetet szeretne átadni az olvasóknak?

– Sorsdöntő pillanat lesz a december elseje a bánsági magyarok számára, hiszen a választás tétje egyértelmű: bánsági magyar embert küldeni a parlamentbe, hogy a Temes megyei magyarságnak újra legyen képviselője. Nyolc év kihagyás után, most komoly esélyünk van visszaszerezni a képviselői mandátumot, ha összefogunk, és a közös cél érdekében, együtt, teszünk is azért, hogy elérjük.

Ezért kérem, buzdítsák szavazásra minden ismerősüket, rokonukat, szomszédjukat, munkatársukat, mondják el nekik, hogy most komoly esélyünk van visszaszerezni a képviselői mandátumot. Minden leadott érvényes szavazat számít!

Győzzön a józan ész a Bánságban is! Vigyük vissza a bánsági magyarok hangját a parlamentbe!