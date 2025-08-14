XX. szabadtéri Opera- és Operettfesztivál a Rózsaparkban

Jubileumi kiadásához érkezett a szabadtéri Opera- és Operettfesztivál, amelyet 2025. szeptember 4. és 7. között tartanak meg a temesvári Rózsaparkban. Négy látványos produkciót láthat a temesvári közönség, amelyek az opera, az operett, a klasszikus balett és a musicalok világát keltik életre a Rózsapark szabadtéri színházának varázslatos környezetében. A népszerű fesztivál programján a Temesvári Román Nemzeti Opera következő előadásai szerepelnek:

Szeptember 4., csütörtök 20.00 óra: JOHANN STRAUSS-GÁLA;

szeptember 5,. péntek 20.00 óra: LA BOHÈME (Bohémélet), Giacomo Puccini operájának olasz nyelvű előadása, román feliratozással;

Szeptember 6., szombat 20.00 óra: LA BAYADÈRE (A bajadér), balettelőadás, zeneszerző Ludwig Minkus;

Szeptember 7., vasárnap 20.00 óra: Hegedűs a háztetőn (Fiddler on the Roof), Jerry Bock musicaljának román nyelvű előadása.

Valamennyi előadásra ingyenes a belépés!