A székelyföldi és a moldvai magyarságra is figyelne

A székelyföldi és a moldvai magyarságra is egyformán figyelne Dolhai István, Magyarország új csíkszeredai főkonzulja – közölte a diplomata a kedden Csíkszeredában tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján. A három székelyföldi – Hargita, Kovászna és Maros –, és négy moldvai – Bákó, Neamt, Szucsáva és Botosani – megyét magába foglaló csíkszeredai főkonzuli kerület élére augusztus elsején kinevezett diplomata kedden Beke Mihály András első beosztott konzul és Fodor Tamás vezető konzul társaságában ismertette terveit. Dolhai István a kolozsvári főkonzulátusról érkezett Csíkszeredába, eddig konzulként tevékenykedett. „Ennél nehezebb feladatot nehéz lett volna találni” – mondta új munkaköréről, hozzátéve, hogy a 70 munkatárssal működő csíkszeredai főkonzulátus a legnagyobb magyar főkonzulátus a világon, és tömbmagyar területen működik, ami az ügyek számában és a delegációk gyakoriságában is megmutatkozik. Aláhúzta: jó csapatot talált Csíkszeredában, akikkel együtt tud dolgozni. Dolhai István támogatásáról biztosította a tömbmagyar térség valamennyi városát, azok vezetését és a moldvai csángómagyar közösséget egyaránt, hangsúlyozva: meggyőződése, hogy utóbbira ugyanolyan hangsúlyosan oda kell figyelni. „Ez a dolgunk, ezért vagyunk itt. Azon túl, hogy az állampolgári ügyeket visszük és képviseljük a magyar államot, a magyar közösségeknek a támogatása, segítése a fő feladatunk, amit – ahogy eddig is –, ezután is el fogunk látni” – húzta alá az új főkonzul. Rámutatott: 14 év után ő az első csíkszeredai főkonzul, akinek nincsenek erdélyi kötődései, aminek véleménye szerint „előnyei és hátrányai” is vannak. Az előnyök között említette, hogy „tiszta lappal” tud nyitni mindenki felé.

(MTI)