A tanulói teljesítményt ösztönző intézkedésekről döntött a kormány

A tanulói teljesítményt ösztönző intézkedésekről is döntött csütörtöki ülésén a kormány – számolt be a kabinet ülését követő sajtótájékoztatóján Mihai Constantin. A kormányszóvivő elmondta, a kormány határozata értelmében pénzdíjban részesülnek azok a tanulók, akik díjat nyernek országos és nemzetközi egyéni tanulmányi versenyeken. A pénzdíjak összege az elért teljesítménytől függ. A legnagyobb összegű pénzdíj 20 ezer lej, ezt azok a tanulók kapják meg, akik maximális pontszámmal aranyérmet nyernek egy nemzetközi tanulmányi versenyen. A határozat szerint a díjnyertes tanulókat felkészítő tanárok is anyagi ösztönzésben részesülnek.

(Forrás: Agerpres)