Börtönben marad Elena Udrea

Elutasította a legfelsőbb bíróság Elena Udrea felülvizsgálati kérelmét, amelyet a Bute-gála ügyben rá kiszabott, 6 év szabadságvesztésről szóló ítélet ellen nyújtott be a volt turisztikai miniszter. Az öttagú testület hét halasztás után többségi szavazással utasította el a kérelmet. Két bíró különvéleményt fogalmazott meg, ők helyt adtak volna a felülvizsgálati kérelemnek. A bírói testület tagja volt az a Lia Savonea is, aki nemrég megsemmisítette az emberöléssel vádolt Mario Iorgulescut börtönbüntetésre ítélő határozatot, felmentő ítéletet hozott Călin Popescu-Tăriceanu volt miniszterelnök ügyében, és visszautalta az ügyészségnek az 1989-es forradalom ügyének vádiratát. Tagja volt a bírói testületnek Mihail Udroiu is, Alina Bica volt DIICOT-főügyész egykori tanácsadója. Elena Udrea és Alina Bica 2018-ban Costa Ricába menekültek a börtönbüntetés elől. Elena Udreát a târgşori börtönben tartják fogva 2022 júniusától, amikor a bolgár hatóságok kiadták a román államnak. A volt miniszter ellen 2015-ben emeltek vádat az úgynevezett Bute-gála ügyében, és 2018-ban mondták ki a hat év szabadságvesztésről szóló jogerős ítéletet. Időközben Udrea megszökött az országból, Costa Ricán fogták el és tartóztatták le. 2018 decemberében – miután az alkotmánybíróság megállapította, hogy a büntetőperben egy törvénytelenül megalakított öttagú bírói testület ítélkezett – felfüggesztették Udrea büntetésének végrehajtását, szabadult a Costa Rica-i fogdából és visszatért Romániába. 2022-ben a legfelsőbb bíróság elutasította Elena Udrea semmisségi folyamodványát, és kimondta, hogy a volt miniszternek le kell töltenie a 6 éves börtönbüntetését. Udrea ekkor megszökött az országból, de Bulgáriában elfogták és a bolgár hatóságok kiadták Romániának.

(Forrás: Agerpres)