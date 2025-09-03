Csökkent a három hónapos bankközi hitelkamatláb

A szeptember 2-án, kedden jegyzett évi 6,56 százalékról 6,55 százalékra csökkent szerdán a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).

A ROBOR értéke az év elején 5,92 százalék volt.

A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb 6,71 százalékról 6,69 százalékra, a 12 hónapos ROBOR pedig 6,88 százalékról 6,86 százalékra csökkent.

A fogyasztói hitelek irányadó mutatója (IRCC) jelenleg évi 5,55 százalék. A negyedévente közölt referenciamutató a bankközi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa. A három hónappal ezelőtt közölt értéke szintén évi 5,55 százalék volt.

(Agerpres)