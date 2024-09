Idén eddig 53 medve elejtésére kértek engedélyt a Kovászna megyei vadásztársaságok

A Kovászna megyei vadásztársaságok 53 medve kilövésére adtak be kérelmet az idénre megszabott 54-es kvótából, és mindegyik kérelmet jóváhagyták – számolt be keddi sajtótájékoztatóján Ráduly István prefektus. A kormány megbízottja elmondta, hogy a megyében összesen 34 vadászterület van, amelyeket 16 vadászegyesület kezel, és amelyek közül három síkvidékinek számít. Közölte azt is, hogy a megye számára megszabott medvekilövési kvóta a harmadik a legnagyobb az országban Hargita és Maros megye után. A Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója, Gheorghe Neagu arról számolt be, hogy a megyében jelenleg mintegy 2000 medve él, a számuk rohamosan növekedett az elmúlt egy évtizedben. Közlése szerint idén az előző évekhez képest jelentősen csökkentek a vadkárok, és ez elsősorban a veszélyes medvék kilövésének köszönhető.

(Forrás: Agerpres)