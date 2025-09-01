Kelemen Hunor: a magyar közösség minden oktatási intézményét meg fogjuk védeni

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) soha nem mondott le a korábban megszüntetett marosvásárhelyi katolikus iskoláról, és a magyar közösség minden oktatási intézményét meg fogja védeni – hangsúlyozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a marosvásárhelyi katolikus líceum újbóli létrehozása kapcsán az MTI-nek küldött pénteki közleményében.

Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet ebben úgy értékeli, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum állami felekezeti iskolaként való létrehozásáról szóló miniszteri rendelet aláírásával egy „többéves méltatlan helyzet zárult le”. Emlékeztet, hogy az RMDSZ ez idő alatt mindvégig kitartott amellett, hogy a magyar közösségnek törvényes joga van az anyanyelvi oktatás megszervezéséhez, és ezt minden helyi önkormányzati és kormányzati eszközzel támogatta.

„Mi ezt az iskolát soha nem hagytuk magára. Elbotlasztottak, akadályoztak, rosszindulattal kövezték ki az utat előttünk, de mi újra és újra kiálltunk érte: utcára vonultunk, helyi és országos szinten tárgyaltunk, következetesen, hangosan védtük az intézményt” – idézte a közlemény Kelemen Hunort. Ebben a szövetségi elnök hangsúlyozta: a szülőknek, pedagógusoknak, a magyar közösségnek jogos volt az igénye: „ennek az iskolának működnie kell! Ez legyen üzenet mindenkinek: a magyar közösség minden oktatási intézményét meg fogjuk védeni” – tette hozzá.

A Daniel David román oktatási miniszter által csütörtökön aláírt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum állami felekezeti iskolaként való létrehozásáról szóló miniszteri rendelet pénteken jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében.

Az új iskolában a szeptember 8-án kezdődő 2025–2026-os tanévtől indulhatnak a magyar tannyelvű elemi, gimnáziumi és líceumi osztályok. A líceumi osztályoknál az új tanévben a már korábban is működő római katolikus teológia, társadalomtudományok és természettudományok szakokon kezdődhet el az oktatás.

A közlemény emlékeztet: a Maros megyei tanfelügyelőség jóváhagyását követően következő lépésként a marosvásárhelyi helyi tanácsnak is el kell fogadnia egy határozatot, amellyel belefoglalja az iskolahálózatba az új tanintézményt. Ezt követően igazgatót kell kinevezni az iskola élére, és elkezdődhet a tanári kar kialakítása is. Az eddig a Bolyai Farkas Elméleti Gimnáziumba betagozódott katolikus osztályok diákjai már jövő héten kérhetik áthelyezésüket a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumba – áll a közleményben.

A marosvásárhelyi iskola bejegyzési folyamatát azért kellett újraindítani, mert a román legfelsőbb bíróság 2022. május 3-án kimondott jogerős ítéletében érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet. Az iskola a római katolikus egyház épületében folytatta a működését, de ehhez a Bolyai-gimnázium biztosítja számára a jogi keretet.

A 2014 óta működő iskolát 2018-ban miniszteri rendelettel kellett újra létrehozni, miután korábbi alapításában a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) törvénytelenséget látott, és vádat emelt Tamási Zsolt iskolaigazgató, valamint Stefan Somesan volt főtanfelügyelő ellen. A bűnvádi eljárást évekre rá megszüntették. Az iskola ellen indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek. (MTI)