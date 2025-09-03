Kelemen Hunor: Bízom Ilie Bolojan miniszterelnökben és támogatom a reformintézkedéseit

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szeptember 2-án este kijelentette, hogy bízik Ilie Bolojan miniszterelnökben és támogatja a reformintézkedéseit.

A Digi24-nek nyilatkozva a politikus beszámolt a Nicușor Dan államfő és a koalíció vezetői közötti aznapi egyeztetésekről. Elmondta, hogy a találkozó központi témája a helyi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet legvitatottabb intézkedése, az önkormányzati alkalmazottak egy részének az elbocsátása volt.

„Meggyőződésem, hogy kijutottunk a patthelyzetből, és szeptember 15-ig találni fogunk egy mindenki által elfogadható megoldást” – jelentette ki Kelemen, hozzátéve, hogy a törvénytervezetet szintén parlament előtti felelősségvállalással készül elfogadni a kormány.

„Az az ember, aki tenni akar, van hozzá ereje és elszántsága, és így látják ezt a kollégák is” – magyarázta. Elmondta, hogy nem merül fel a kormányfő lemondása, a koalíció vezetői az államfőnél tartott egyeztetéseken egyetértettek abban, hogy a kormány élén kell maradnia.

„Senki nem akarja Bolojan lemondását” – jelentette ki, hozzátéve: Nicușor Dan is azt szeretné, ha a jelenlegi koalíció folytatná a munkáját. (Agerpres)