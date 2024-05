Közel nyolcszáz személy jogosítványát vonták be egy nap alatt

Közel 800 gépkocsivezetőnek vonták be a jogosítványát egy nap alatt a közúti közlekedési szabályok megszegése miatt. A Román Rendőrség vasárnapi közleménye szerint összesen 798 sofőrnek vonták be a vezetői engedélyét, közülük 387-nek gyorshajtás, 77-nek alkoholos befolyásoltság, tizenkettőnek drog vagy egyéb tiltott szer hatása alatti vezetés miatt. Emellett 354 járműnek bevonták a forgalmi engedélyét. A rendőrség azt is közölte, hogy az elmúlt 24 órában a rendőrök több mint 11 200 szabálysértést észleltek, amelyek miatt összesen 4 520 041 lej értékben róttak ki bírságokat. A hatóságok kézre kerítettek 22 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt, és 43 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. A tájékoztatásból az is kiderül, hogy a Blocada elnevezésű akció keretében szombaton több mint 4100 rendőr és csendőr lépett fel a közrend biztosítása, a kábítószer-forgalmazás és -fogyasztás megelőzése, valamint a közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében.

(Forrás: Agerpres)