LEHET – 35 éves jubileumi nagy cserkésztábor

A Romániai Magyar Cserkészszövetség idén ünnepli azt, hogy már 35 éve sikeresen működik, illetve hogy ennyi ideje szolgálhatják Istent, a Hazát, a Nemzetet és Embertársainkat.

„Már hagyománnyá vált, hogy az ilyen kerek jubileumi években szervezünk egy hatalmas szövetségi tábort, mely által olyan közös élményeket szerezhetünk, ami biztosítja a lelkesedésünket a következő hasonló ünneplésig.” Erre a táborra augusztus 14–23. (kiscserkész tanyázás: 2025. augusztus 14–18.) között kerül sor a Kolozsvártól északra fekvő Lombi-erdőben.

A tábor keretmeséje: Hunyadi Mátyás uralkodása.

„Az idei tábort igyekszünk mindenki számára nyitottá tenni, éppen ezért a kiscserkészek egy 5napos kiscserkész tanyázáshoz, a cserkészek, felfedezők és vándorok egy 10 napos sátortáborhoz, míg a családos cserkészek egy családos altáborhoz csatlakozhatnak a nyáron. Ez LEHET életed legjobb tábora!” – ígérik a szervezők.