Nem fogadták be az SOS Románia Pártot a Szuverén Nemzetek Európája EP-frakcióba

Nem fogadták be az SOS Románia Pártot az újonnan alakult Szuverén Nemzetek Európája nevű európai parlamenti (EP-) frakcióba. Az új képviselőcsoport létrejöttét az ultranacionalista cseh SPD egyik vezetője, Tomio Okamura jelentette be kedden, hangsúlyozva, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) is tagja a frakciónak – számolt be szerdán a Reuters. Csatlakozott a pártcsaládhoz a magyarországi Mi Hazánk Mozgalom is, amelynek elnöke, Toroczkai László egy X-bejegyzésben azt írta, hogy kérésükre az S.O.S. Románia csatlakozását visszautasította a frakció. A Szuverén Nemzetek Európája frakciónak 28 tagja van, közülük 14-en az AfD-t képviselik, a többiek kisebb bolgár, cseh, francia, litván, lengyel, szlovák, spanyol és magyar pártok képviselői. Az EP-frakció létrehozásához legalább 23 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább egynegyedét kell képviselniük. Az SOS Románia pártnak két EP-képviselője van Diana Şoşoacă és Luis Lazarus személyében.

(Forrás: Agerpres)