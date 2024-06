Pénteken, szombaton is kitart a hőség

Az ország több mint felére kiterjedő hőségriasztások lesznek érvényben pénteken is Romániában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű (elsőfokú) hőségriasztást adott ki a Körösvidékre, Erdély legnagyobb részére, Moldva déli, Munténia keleti felére és Dobrudzsára. Az érintett régiókban a hőmérséklet csúcsértéke 32-35 fok között váltakozik, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as szintet, és éjszaka csak 20 fokra hűl le a levegő. A Bánságban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsa délnyugati és Erdély déli részében narancssárga jelzésű (másodfokú) hőségriasztás lesz érvényben, a hőmérsékleti értékek jelentősen meg fogják haladni a sokéves átlagot. E szerint nap közben 33-38 fokra melegszik fel a levegő, de elszigetelten a 39 fokot is eléri. A hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as szintet, az éjszakai minimumok pedig meghaladják majd a 20 fokot. A meteorológusok szerint szombaton is kitart a kánikula az ország néhány régiójában, így a Körösvidéken, Máramarosban, Erdély legnagyobb részében, és helyenként Olténiában és Munténiában elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben, 32-34 fokos nappali csúcsértékekkel. A Bánságban, Olténia déli, Munténia délnyugati, illetve Erdély és a Körösvidék déli részében másodfokú lesz a riasztás. A hőmérsékleti csúcsok 33 és 37 fok között alakulnak, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as szintet, az éjszakai levegő pedig nem hűl le 20 fok alá. Az ANM figyelmeztet, hogy a következő időszakban a kánikula fokozódhat.

(Forrás: Agerpres)