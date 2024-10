Románia humanitárius segélyszállítmányt küldött Libanon civil lakosságának

Románia élelmiszerekből álló humanitárius segélyszállítmányt küldött pénteken Libanon civil lakosságának. A kormány közleménye szerint a péntek reggel elindított segélyszállítmány küldéséről a Marcel Ciolacu kormányfő vezetése alatt csütörtök este ülésező országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) döntött. A határozatot a CNSU a közel-keleti biztonsági helyzetre tekintettel fogadta el, amely humanitárius válsághoz vezetett a Libanoni Köztársaságban is – közölte a kormány. Az élelmiszereket légi úton szállítják Libanonba a védelmi minisztérium egyik gépével. A küldetésben a DSU Polgári Védelmi Főigazgatóságának két összekötő tisztje is részt vesz. Románia továbbra is betartja kötelezettségvállalásait, és csatlakozik a nemzetközi közösséghez, amely szolidaritást vállal a súlyos vészhelyzetben lévő államokkal – hangsúlyozta közleményében a kabinet.

(Forrás: Agerpres)