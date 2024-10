Románia már a hetedik hónapja a legmagasabb inflációval rendelkező EU-tagállam

Az augusztusi 2,4 százalékról szeptemberben 2,1 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban; a tagállamok közül ezúttal is Romániában volt a legmagasabb az inflációs ráta, itt éves összevetésben 4,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból. Szeptemberben az éves inflációs ráta Írországban (0,0 százalék), Litvániában (0,4 százalék), valamint Szlovéniában és Olaszországban (egyaránt 0,7 százalék) volt a legalacsonyabb, és Romániában (4,8 százalék), Belgiumban (4,3 százalék), valamint Lengyelországban (4,2 százalék) a legmagasabb. Idén augusztushoz képest 20 tagállamban – köztük Romániában is – csökkent az éves infláció, két országban stagnált, ötben nőtt. Az euróövezetben az éves inflációs ráta az augusztusi 2,2 százalékról szeptemberben 1,7 százalékra mérséklődött. Az Eurostat adatai arra is rávilágítanak, hogy az energia és az élelmiszerek nélkül számolt fogyasztói árindex, a maginfláció az augusztusi 2,8 százalékról 2,7 százalékra csökkent a múlt hónapban. Egy másik mutató, amely az energia- és élelmiszerárak mellett a cigaretta- és alkoholárakat is kizárja, az augusztusi 2,8 százalékról szintén 2,7 százalékra csökkent szeptemberben. A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 4,9 százalékról 4 százalékra módosította a 2024-re szóló inflációs előrejelzését, a jövő év végére pedig 3,4 százalékos pénzromlást prognosztizált. A jegybank kormányzója, Mugur Isărescu leszögezte, az előrejelzéseik a jelenleg rendelkezésre álló adatokra alapulnak, az infláció alakulása a jövendőbeli adó- és pénzügyi intézkedésektől is függ.

(Forrás: Agerpres)