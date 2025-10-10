Új idők, új célok – stratégiai dokumentumot fogadott el az RMDSZ kongresszusa

2025. október 10. 20:21 (péntek) /
Új idők, új célok – stratégiai dokumentumot fogadott el az RMDSZ kongresszusa

Minden időben világosan kell beszélnünk és határozottan cselekednünk. A 17. RMDSZ Kongresszus kijelölte a következő évek céljait: megőrizni a közösség egységét, és megerősíteni annak ellenálló- és cselekvőképességét. A kongresszusi dokumentumban szembenézünk a valósággal, a társadalom új kihívásaival, és konkrét válaszokat fogalmazunk meg a jövőre nézve. 
Kelemen Hunor stratégiai igazgatónak nevezte ki Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, aki a Szövetség közép- és hosszútávú céljainak kidolgozásában, kommunikálásában segít, összehangolja a politikai, szervezetépítési és közösségszervezési munkát.

A dokumentum letölthető az RMDSZ honlapjáról.

