15. TESZT – A másik nézőpont

Megkezdődött a jegyek értékesítése: a 15. alkalommal megrendezett Temesvári Euroregionális Színházi Találkozó – TESZT fesztiválra, amely május 19–26. között zajlik a Csiky Gergely Állami Magyar Színház szervezésében. A jegyek május elsejétől online és a színház jegypénztárában is elérhetők. A közönség idén több mint húsz produkciót, színházi és táncelőadást, szabadtéri bemutatót, kortárs zenei koncertet élvezhet.

A néhány éve az emberiséget sokként érő világméretű járvány, a napjainkban dúló háborúk, a klímafélelem, az örvényként romboló gazdasági válság új kihívások elé állította az európai embert. A változtatás bátorságához alkotói attitűdre, új perspektívára van szükség, a TESZT válogatása pedig azt bizonyítja, hogy a színház képes tükrözni azt a folyamatosan változó paradigmát (korszellemet), amelyben élünk.

A színházi találkozó a Száz köszöntő c. performasszal ünnepli jubileumát. A 15. TESZT nyitóelőadása, amelyet Bojan Jablanovec, a Via Negativa (Szlovénia) rendezője állított színpadra, május 19-én, vasárnap 16.00 órától lesz látható. Az egész héten át tartó fesztiválon a látogatók tizenegy országból (többek között Szerbia, Franciaország, Horvátország, Magyarország, Görögország, Németország, Szlovénia stb.) láthatnak előadásokat – valamennyi produkció országos premier, a színpadon beszélt tíz különféle nyelv pedig a fesztivál nyitottságát és multikulturalitását igazolja.

A találkozón olyan ígéretes alkotók előadásait láthatja a közönség, mint az albán származású Mario Banushi, a görög színház feltörekvő csillaga, aki a felnőtté válás emlékfoszlányaiból, családtörténetéből és gyászélményéből, a balkáni hagyományok és rituálék elemeiből szőtt önéletrajzi ihletésű előadást Taverna Miresia: Mario, Bella, Anastasia címmel. A kritikusok szerint Banushi előadásai „élet és halál, közösség és magány, hétköznapi és magasztos” között lebegnek.

Első alkalommal vesz részt a találkozón a finn Livsmedlet Színház, a Láthatatlan vidékek c. nonverbális előadásban a színészek a bevándorlók témakörét saját testrészeik, illetve több száz miniatűr figura segítségével közelítik meg. A látványos mobil díszletei és középkori jelmezei miatt is közkedvelt modenai Teatro dei Venti olasz színház harmadik alkalommal tér vissza a TESZT-re; az utcaszínház európai örökségét életben tartó társulat ezúttal a Pentesilea című gólyalábas mitológiai előadást mutatja be a Szabadság téren, május 21-én és 22-én. Szintén a középkort idézi a Szkéné Színház Akár Akárki című előadása: Horváth Csaba koreográfus és a Forte Társulat a középkori moralitásjáték műfajához nyúl vissza, és annak keretei között, sajátos színházi nyelvezetével tárja a nézők elé a jó és a rossz párharcát.

A nonverbális előadások rangját emeli a visszatérő cie.toula limnaios kortárs táncegyüttes staubkinder című produkciója. Toula Limnaios világhírű táncos-koreográfust Gustav Mahler zenéje ihlette, amikor a „por gyermekeinek” szentelt produkciót megálmodta, a bizonytalan jövő félelmetes, ugyanakkor költői aspektusai gesztusok és mozdulatok révén jelennek meg a színpadon. A TESZten mutatja be először legújabb előadását a magyarkanizsai születésű, Párizsban élő koreográfus-rendező, Nagy József (Josef Nadj); a Telihold című előadás premierjét május 23-án láthatja a közönség. „Kisebbségi extravaganza sok zenével, tánccal, szellemekkel és indiánokkal” – így határozza meg Urbán András az Újvidéki Színház Történt egyszer Újvidéken c. előadását, idén ezzel az előadással tér vissza a neves színházi alkotó a fesztiválra.

Szabó Kristóf innovatív rendező idén az Ismene táncol című, képzőművészetet, kortárs táncot, színházi elemeket és bondage technikát ötvöző előadással jelentkezik. A Zágrábi Ifjúsági Színház Ödön von Horváth Istentelen ​ifjúság című regénye alapján készült előadásával tér vissza, az előadás a fiataloknak az online játékok és alkalmazások következtében felerősödött agressziójára, a valós világtól való elszakadására reflektál. Szintén a virtuális és alternatív valóságról elmélkedik a Nenad Glavan által létrehozott Mindpolis 1.0, amely izgalmas kérdést vet fel: mint utolsó védelmi vonal, megvédhet-e bennünket a képzelet az elfogadhatatlan valóságtól?

A találkozó nyitó és záróelőadása a házigazdáké: május 19-én a Csiky Gerhely Állami Magyar Színház két produkciója, a szlovén Tomi Janežič rendezte 1978 című, a Román Színházi Szövetség által két UNITER-díjra jelölt előadás, illetve május 26-án a brit Philip Parr rendezte Pericles c. előadás adja a fesztivál keretét. A Shakespeare-nek tulajdonított dráma előadása előtt nyílik meg Mátyás Zsolt Imre, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház színművészének kiállítása. A tárlaton az előadás által ihletett grafikák lesznek láthatók.

A TESZT idén is teret ad a társművészeteknek, olyan kortárs és fúziós zenei produkciókat láthat a közönség, mint a Mezey-Márkos Duó és Szives Márton közös koncertje, miközben a Sena, Márkos Albert, Gryllus Samu és G. Szabó Hunor alkotta szupergrup igyekszik felidézni a Shakespeare korabeli kocsmák zenei hangulatát, a visszatérő Ivo Dimcsev pedig a nemrég a New York-i La MaMa Színház számára készített Metch című koncertjével érkezik.

A proTESZT Egyesülettel közösen szervezett Independent@TM szekcióban a helyi társulatok – az Unfold Motion, a Basca Színház és az Arte-Factum Független Társulat – kapnak lehetőséget arra, hogy nemzetközi kontextusban mutassák be legújabb előadásaikat: The Story of Lost Stories, Magány-monológok és Éhség (premier).

Az előadásokra 50 lej/előadás és 30 lej/koncert áron online a https://ticket.tm-t.ro/hu oldalon, munkanapokon 13–19 óra között a színház jegyirodájában (Alba Iulia utca 2. szám) lehet jegyet váltani. A TESZT bérleteket is kínál: 400 lejért tíz szabadon választott előadásra, 200 lejért öt szabadon választott előadásra lehet előfizetni, a jegycsomagok egy TESZT 2024 feliratú pólót/szatyrot is tartalmaznak. A bérletek kizárólag a színház jegyirodájában vásárolhatók meg; bővebb információ a 0356-450-606-os telefonszámon vagy a ticket@tm-t.ro címen igényelhető.

A teljes program és az előadások leírása Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. honlapon, illetve a színház Facebook-oldalán érhető el. A nap végén a közönség kérdéseket tehet fel, interakcióba léphet az előadókkal és az alkotókkal. A szervezők minden előadáshoz román, magyar és angol nyelvű fordítást biztosítanak.