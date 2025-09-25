A Chicago mellett, lesz Ember tragédiája, Caravaggio és sok gyerekelőadás is

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház 2025/2026-os évada októberének kiemelt előadásai közé tartozik a világhírű musical, a Chicago visszatérése: október 14-én, kedden 19 órától játssza újra a társulat a Nagyteremben – ismét telt ház előtt. Október 18-án, szombaton 19 órától ismét színre kerül Madách Imre klasszikusa, Az ember tragédiája, Dragoș Buhagiar látványvilágával, Silviu Purcărete rendezésében. A monumentális előadás az emberiség történetének látomásszerű mozaikját tárja a közönség elé.

Október 10-én, pénteken 19 órától Visky András Caravaggio című művét láthatja a közönség a Nagyteremben, Visky Andrej rendezésében – az előadás nem az olasz festő viharos életének bemutatására törekszik, sokkal inkább arra kíváncsi, hogyan juthatott el Caravaggio az erőteljes, teátrális hatású festmények megalkotásáig. Másnap, október 11-én a Stúdióteremben a William Wharton regénye nyomán készült Madárka kerül színre Gyulay Eszter rendezésében, az előadás az álmok erejének, egy barátság próbatételének megrendítő történetét meséli el.

Októberben két produkció tér vissza Balázs Attila rendezésében: a balladák világát kortárs színházi kontextusba állító Napnak húgával, ragyogó csillagval című előadást október 16-án, csütörtökön 11 órától a Stúdióterem mutatja be Tar Mónika; a Janne Teller regénye nyomán készült, fiatalokat is megszólító előadás, a Semmi pedig október 22-én, szerdán 19 órától kerül színre a Nagyteremben, az előadást közönségtalálkozó követi.

A legkisebbeknek október 9-én, csütörtökön 10 órától kínál színes élményt a José Géal bábdarabja alapján készült Plüm-Plüm kalandjai, Varga Ibolya rendezésében – humorral és varázslattal indítja be a gyerekek fantáziáját.

Októberben gyermekszínházi turnéra indul a társulat, a Temes Megyei Önkormányzat támogatásával A hattyútündér című lírai és kalandos történet Végváron (október 21.), Zsombolyán (október 22.), Lugoson és Szapáryfalván (október 23.) lesz látható. A turné novemberben további állomásokkal folytatódik.

A hónap végén a közönség utoljára fedezheti fel a különleges, helyspecifikus projektet, Peca Ștefan és Ana Mărgineanu alkotását, a Párhuzamos város: Party Erzsébetvárosban című előadást. A produkció három egymást követő estén, október 24-én, 25-én és 26-án 18 órától várja az imerzív, minden érzéket bevonó előadásra kíváncsi nézőket, akik Erzsébetváros rejtett helyeit és történeteit fedezhetik fel.

Október hónap a társulat vendégszereplésével indul: a Tomi Janežič által rendezett 1978, amely az emlékezés és a személyes történetek erejével idézi fel az első világháború és a kommunizmus időszakát, október 4-én, szombaton 18 órától lesz látható Bukarestben, a RECUL kulturális terében, a Magyar Színházak Szövetsége (melynek tagja a Csiky Gergely Állami Magyar Színház) rendezésében sorra kerülő BukFeszt4 színházi seregszemle keretében.

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház valamennyi előadása román és angol nyelvű fordítással látható. Az októberi előadásokra a jegyek online kaphatók a honlapon , illetve a színház jegypénztárában (Timișoara, Alba Iulia utca 2. szám), hétfőtől péntekig 13 és 19 óra között.

Jelenet a Cicago előadásból (Fotó: Beliczay László)