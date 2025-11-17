A Ioan Slavici Klasszikus Színház novemberi programja

November 20., csütörtök, 19 óra – nagyterem

Apropó, kihívták a tűzoltókat? – adaptáció Aldo Nicolaj Távirat című műve nyomán, Lovas Zoltán színművész egyszemélyes előadása (50 p). Rendező: Liana Didilescu.

November 22., szombat, 19 óra – nagyterem

J. B. P. Molière: Tartuffe – Romulus Vulpescu fordítása (1 óra 30 perc). Rendező: Dan Vasile.

November 23., vasárnap, 19 óra – nagyterem

Mindent a nőkről – Miro Gavran műve – 1. szereposztás: Adriana Ghinita, Dorina Darie Peter és Liliana Balica (1 óra 40 perc). Rendező: Felix Crainicu.

November 28., péntek, 19 óra – nagyterem

Arădeanca (fotó) – Elise Wilk műve, rendező: Cristian Ban.

November 29., szombat, 19 óra – nagyterem

Az özönvíz előtt vagy együnk egészségesek 14+ – adaptáció a Presznyakov testvérek művei alapján, a színészek közreműködésével (2 óra). Rendező és színpadi adaptáció: Alexandru Ianăși. Figyelem! A darab 14 éven aluliaknak nem ajánlott!