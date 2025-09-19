A Notre Dame-i toronyőr a színházban

A Ioan Slavici Klasszikus Színházban szeptember 30-án 19 órától A Notre Dame-i toronyőr című musicalt láthatja a közönség. A Theater du Soleil Entertainment dinamikus, színes és érzelmekkel teli produkcióval kényezteti a nézőket.

A látványos előadás egyike a legrégebbi és legmeghatóbb történeteknek, melyet most élő musical formájában, román nyelven élhetnek át a nézők. Az előadás Sergiu Roban és Iulia Miulescu adaptációjában valósul meg, és olyan grandiózus elemeket kínál, mint egyedi táncbetétek, mesebeli jelmezek és díszletek, amelyek a felnőtteket is elrepítik a képzelet világába. A történet legismertebb szereplői – Quasimodo, Frollo, Esmeralda, Phoebus, Clopin és sok más karakter – megelevenednek a színpadon.

A musical a közönséget egy sötét, mégis rendkívül érzelmes utazásra viszi a középkori Párizsban, ahol a történet végén szinte biztos, hogy mindenki könnyekre fakad.

Fontos tudnivaló, hogy a 12 éven aluli gyermekek számára az előadás nem látogatható. A produkció időtartama 120 perc, közte 15 perces szünettel.

Az előadás garantáltan magával ragadja a közönséget látványával, zenéjével és a történet mély érzelmi töltetével, így érdemes minél előbb jegyet váltani egy felejthetetlen színházi élményre.