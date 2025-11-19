November 21-én, pénteken 19 órakor az Arta moziban levetítik A szeretet, ami megmarad (r. Hlynur Pálmason) című izlandi–dán–svéd–francia vígjátékot.

A film a 2025-ös Cannes-i Filmfesztiválon debütált, és egy család életének egy évét mutatja be. Egy olyan évet, amelyet meghitt pillanatok és közös emlékek határoznak meg, miközben a szülők az évszakok váltakozása során próbálják kezelni a különválásukat.

„Amikor egy kapcsolat töréséről szóló filmet készítek, igyekszem rájönni, melyek azok a dolgok, amelyeket nem akarok megvizsgálni. Amikor szakításról szóló filmeket nézek, gyakran olyan jeleneteket látok, ahol a szülők kiabálnak egymással, vagy ahol a csúcspont a kapcsolat teljes széthullása. De engem nem ezek a legintenzívebb pillanatok érdekelnek. Azok a dolgok vonzanak igazán, amelyek valójában azzal az idővel történnek, amit a gyerekeinkkel és azokkal töltünk, akiket szeretünk. Egy ilyen filmre vágytam” – magyarázza a rendező.

Hlynur Pálmason filmje szerepel a 2026-os Európai Filmdíjak rövidlistáján, és Izland hivatalos nevezése az Oscar-díjra.

A kritikai visszajelzések jórészt pozitívak: a Rotten Tomatoes kritikusai dicsérik a film vizualitását, az intimitását, valamint az érzelmi mélységet.

A pénteki vetítés ingyenes.