2025. november 17. 16:10 (hétfő) /
A1 – a kortárs román művészet sokszínűsége

Az After5 Art Escape művészeti galéria november 22-én, szombaton 18 órakor nyitja meg a HDD csoport A1 című kiállítását, amely a román kortárs művészet sokszínűségét mutatja be. 

A HDD román kortárs művészeti csoport jellemzője, hogy több képzőművész (festők, grafikusok, szobrászok, konceptuális művészek) alkot közösen, közös művészeti platformot hozva létre. A csoport célja a fiatal kortárs művészet támogatása és bemutatása, illetve az értékek közvetítése a vizuális művészet terén. Tagjai között olyan ismert művészek szerepelnek, mint Dragoș Bojin, Răzvan Stanciu, Sofia Ovejan, Mihai Glodeanu és mások.

A szombaton Aradon nyíló tárlat festményeket, grafikákat, szobrokat, fotókat és konceptuális munkákat vonultat fel, és párbeszédet teremt a generációk, stílusok és médiumok között, összekapcsolva az innovációt a hagyománnyal.

A kiállításon többek között Ana Luchian, Aurel Bulacu, Bogdan Andronic, Dragoș Bojin, Elena Lupașcu, Eugen Raportoru és Valeriu Lazăr művei láthatók, akik saját egyéni nyelvükön vizsgálják a valóságot, az emlékezetet, a testet és a társadalmi viszonyokat. Az A1 címmel a projekt a kapcsolatot, az utat és a közösséget szimbolizálja, miközben a kiállítás egy jól összefüggő, könnyen követhető vizuális történetet mesél el a látogatóknak.

A tárlat január 15-ig látogatható a galériában (Ștefan Cicio Pop utca 15D), hétfőn, csütörtökön és pénteken 14–20 óra, szombaton 10–16 óra, vasárnap 12–18 óra között.

