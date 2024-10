Az ünnephez, megemlékezéshez méltó díszelőadás

Az 1874. szeptember 21-i hivatalos megnyitó után, 150 éve nyílt meg a közönség számára is az aradi ,,új” színház. Ezt követően október 3-án méltó módon Katona József klasszikus művével, a Bánk bánnal tisztelegtek a közönség előtt.

2024-ben, október 5-én, az Aradi Magyar Napok október 6-át megelőző rendezvényeként ünnepi díszelőadásban mutatták be a Bánk bánt a Budapesti Nemzeti Színház előadásában.

Az esemény nem csupán a színházi múlt megőrzéséről, hanem közösségünk kultúrájának és történelmének felidézéséről szólt, mint ahogyan hangsúlyozta Faragó Péter képviselő, az Arad Megyei RMDSZ elnöke köszöntőbeszédében: „Ez a mai este egy remek alkalom arra, hogy megéljük kultúránkat, felidézzük történelmünket, együtt emlékezzünk hőseinkre, és együtt építsük a jövőt.”

A telt ház előtt Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, az előadás rendezője kifejezte büszkeségét, hogy immár második alkalommal játszhatnak Aradon.

„Igazán nagy megtiszteltetés, hogy hőseink ünnepéhez kapcsolódva itt lehetünk, és eljátszhatjuk a Bánk bánt. Mi, a Nemzeti Színház, a nemzet színházaként határozzuk meg magunkat, minden magyar színházaként, az Önök színházaként is” – mondta a színházigazgató.

Vidnyánszky szerint a Bánk bán különösen aktuális marad a közép-európai kulturális közegben, ahol „kelet és nyugat rengetegszer ütközik össze, és mindaddig aktuális lesz, amíg itt élünk”.

A Bánk bán bemutatója nemcsak a múlt tisztelete, hanem a jövő iránti elkötelezettség is, hiszen, mint Vidnyánszky elmondta, a Déryné Program 2024-től kiteljesedik a külhoni területekre is, így Aradon is több magyar színház fog szerepelni, ezáltal erősítve a határon túli magyar közösségek kulturális életét.

Katona József klasszikus művének központi témája – a hatalom és haza kérdései, valamint a személyes és társadalmi dilemmák – különösen aktuálisnak hat ma is. A rendező a mai kor félelmeit és aggályait is belefogalmazta a darabba, ezzel új réteget adva a történetnek.

A díszletek és a színészi játék hitelesen tükrözték a darab drámaiságát és érzelmi mélységeit, miközben hűen követték Katona eredeti szövegét. A közönség vastapssal jutalmazta az előadást, amely nem csupán egy kiváló színházi élményt, hanem egy mély történelmi és kulturális emlékezést is kínált.