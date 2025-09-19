Carmina Burana a filharmónia évadnyitóján – dupla koncert

A világhírű tenor, Ștefan von Korch, egy saját védjegyének számító művel, a Carmina Buranával nyitja meg a 2025–2026-os évadot az Aradi Állami Filharmóniában.

Ștefan von Korch Romániában született, német és szlovák felmenőkkel. Zenei tanulmányait a Kolozsvári Művészeti Akadémián kezdte, majd a salzburgi Mozarteumban folytatta Horiana Branisteanu és Mariana Nicolescu irányításával. Ștefan von Korch repertoárja széleskörű, beleértve az operai és koncertműveket is. Különösen a Carmina Burana című mű előadásairól ismert, amelyet több mint 40 alkalommal adott elő nemzeti filharmóniák színpadain.

Az évadnyitó koncert október 2-án 19 órakor lesz a Kultúrpalota hangversenytermében, és a nagy érdeklődésre való tekintettel október 3-án megismétlik.

A szólistát Mariana Bulicanu (szoprán) és Ludovic Kendi (bariton) kíséri, a produkciót pedig a brit karmester, Neil Thomson vezényli, a zenekart és kórust Robert Daniel Rădoiaș irányítja, a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum gyermekkara pedig Corina Teuca vezénylésével szólal meg.

„Számomra a Carmina Burana egy lelki mű, ahol egyszerre tudom kifejezni az emberi lélek gazdagságát és törékenységét. Örülök, hogy visszatérhetek Aradra, és megoszthatom ezt az intenzív élményt a közönséggel” – nyilatkozta Ștefan von Korch.

A koncert különleges alkalom, hiszen Carl Orff születésének 130. évfordulóját ünnepli, miközben a közönség élőben tapsolhat a tenor emlékezetes előadásának.

Jegyek kaphatók a Filharmónia pénztárában és online a bilete.ro oldalon.