Egy csipetnyi Erdély – kötetbemutató előadással fűszerezve

Néhány napja olvashatja a Nyugati Jelenben, hogy november 16-án 17 órára a Jelen Házba invitáljuk Önt, kedves Olvasó Benedekffy Katalin könyvbemutatójára.

De ki is Benedekffy Katalin?

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett-, Príma díjas, MMA-ösztöndíjas művésznő Erdélyben, Nagygalambfalván született. Nagygalambfalváról gondolom, rögtön mindenkinek beugrik Kányádi Sándor neve, aki szintén ott született. De nem csupán ez köti össze Benedekffy Katalint nagy költőnkkel, hanem rokoni szálak is fűzik hozzá. „Erdélyiként, székelyként és Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő unokahúgaként nagyon fontosak számomra a gyökereim, a kultúrám és a nemzeti összetartozásunk” – vallja Katalin egy, a bdpst24.hu portálnak adott interjújában.

Ugye így már közelebb is kerültünk a hogyanokhoz és miértekhez a bemutatandó, az Egy csipetnyi Erdély című kötetével kapcsolatban.

A Székelyföldről származó énekművész gyerekeknek és családoknak egyaránt ajánlott olvasmánya Erdélyt és a Székelyföldet hozhatja hozzánk közelebb, hagyományain, balladáin, versein, mondókáin, kultúráján, semmihez sem hasonlítható jellegzetes ízvilágán, és nem utolsósorban az ott élő emberek lelkületén keresztül.

A könyv hat nagy egységben mutatja be az erdélyi és székely kultúra hagyomány és mondavilágát, népművészetét, balladáit, legendáit, gyermekmondókáit, a tájegységek szokásait, kézimunkáit és a tájegységekhez kapcsolódóan egy-egy hagyományos receptet. Mindezt számos fotóval színesítve. Benedekffy Katalin szerint a hiánypótló mű szerethető és rendszeresen használható óvodák, iskolák, könyvtárak és családok számára egyaránt. A könyv része egy CD is, amely a tájegységek zenei világát mutatja be, és ízelítőt ad egy-egy balladából, mondókából, versből, meséből.

És hogy milyen lesz a bemutató?

Nagyon jónak, szórakoztatónak, komplexnek ígérkezik! Benedekffy Katalinnal Pálfi Kinga fog beszélgetni, de az esten a művésznő népdalokat is előad, és vetítés is lesz!

Mindezek után szeretettel várjuk Önt egy nem mindennapi könyvbemutatóra, előadásra!