Fedél alá költöztetik a lugosi dzsesszfesztivált

A mostoha időjárási viszonyok miatt szeptember 13–15. között a lugosi Szakszervezetek Kultúrházában szervezik meg a Jazz Város nevet viselő dzsesszfesztivál negyedik kiadását – közlik a szervezők. A koncertek kezdési ideje változatlanul 19.30 óra, a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A fesztiválon öt országból érkező kilenc formáció lép fel: Aleka & Chris Guilfoyle, Bramax Quintet, Cobzality, Arthur Balogh Jazz Quartet, Bega Blues Band, Irina Sârbu Quartet, Bálint Gyémánt Trio, AXiS és a The Essential FUNK Trombone. A fesztivál idején gyerekfoglalkozásokat és kézműves vásárt is tartanak a kultúrház belterében, valamint étel-ital vásárlására is lesz lehetőség. Helyfoglalás az alábbi internetes elérhetőségen: https://www.entertix.ro/g/871/orasul-jazz-2024.html

A fesztivál szervezői a Trib’Art Egyesület és a Traian Grozăvescu Kultúrház a lugosi önkormányzat támogatásával.

Fotó: Lugosi Városháza