Felejthetetlen Apja-fia előadóest a Líra-teremben

Április 3-án a temesvári Kultúrház Líra termében mutatta be Apja-fia című előadóestjét Berecz András, Kossuth-díjas énekes, mesemondó és fia, Berencz István néptáncos, koreográfus, a nagyváradi Soroglya zenekar közreműködésével. Az est során ismét megtapasztalhattuk, hogy Berecz András énekes-mesemondó milyen zseniális előadóművész, ízes, népi ihletésű humorával bárkinek képes mosolyt csalni az arcára, de méltó partnere volt legnagyobb fia, István, a táncművészet mestere és a nagyváradi Soroglya zenekar.

Évtizedekkel ezelőtt talán Hofi Géza, a groteszk humor mestere volt arra képes, hogy nemcsak szövegeivel, de puszta előadásmódjával is megnevettesse a közönségét, mint ahogyan azt Berecz András mesemondó is megteszi. Az Apja-fia előadás gerincét Berecz András egyedi stílusban előadott meséi képezik, amelyekhez mintegy illusztrációt szolgáltat Berecz István virtuóz tánca és furulyajátéka, valamint a Soroglya zenekar – Simó István hegedű, Dallos Levente hegedű, Bartalis Botond brácsa, Vincze Zoltán nagybőgő – a népmesékkel azonos tájegységről gyűjtött népzenéje. „Amikor az emberi szó már kevés – szóljon a dal. Amikor az emberi hang is kevés, zengje el a húr, vagy a lyukas bot, amit ember a szájával soha nem tud elmondani – de hát ember van mögötte. Mikor már a zene is kevés, kirúgja az ember maga alól a széket, kezével, lábával, a testével kezd muzsikálni – tehát táncol” – mondja az Apja-fia előadásról Berecz András, a zseniális énekes-mesemondó. A fergeteges előadás végén, amelyet vastapssal honorált a temesvári közönség, lehetőség nyílt közös szelfizésre Berecz Andrással és Istvánnal, valamint a Soroglya zenekar tagjaival.

A felejthetetlen produkció szakmai partnere a temesvári Eszterlánc Kulturális Egyesület volt, a létrejöttét támogatta: a Spectrum színház, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a Budapesti Hagyományok Háza.