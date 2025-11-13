Fogat fogért – Magyed önálló stand up estje

Létezik olyan életkor, amikor nem azt gondoljuk, az a legnehezebb, amiben éppen vagyunk? A 30. életévéhez közeledő Magyed a huszonévesek problémáiról, a huszonéves öregségről elmélkedik legújabb önálló estjén. Vajon ezekért a gondolatokért az a tény felel, hogy még egyetemista, vagy az, hogy már nős? Minden kiderül a Fogat fogért című önálló est végére, ahol a tőle megszokott önironikus előadás várható, sok nevetéssel. Mindegy hány éves vagy, mindegy milyen gondod van, fiatalnak és szerencsésnek fogod érezni magad Magyed sztorijait hallgatva.

Magyed (teljes nevén Al‑Gharati Magyed) magyar-jemeni humorista, Pécsen született 1995-ben. Apja jemeni származású orvos, anyja magyar.

Dombóváron nőtt fel, iskoláit ott végezte. 2013‑ban megnyerte a Stand Up Comedy Humortársulat „Humortechnikum” országos tehetségkutatóját, így kezdődött komolyabban stand‑up karrierje.

2015-ben debütált a Showder Klub‑ban, mint az addigi legfiatalabb fellépő, azóta gyakran szervez önálló esteket.

A Fogat fogért c. ilyen estje a Jelen Ház nagytermében lesz november 23-án 17 órától. A műsoridő 80 perc, kapunyitás 16 óra.

Jegyeket elővételben lehet vásárolni online az in-time.hu oldalon 65 lejért, vagy a helyszínen az előadás napján, 75 lejért.