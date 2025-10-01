Fókuszban az ősz és a család

Október 10. és 12. között három napig tartó ünnepi programsorozatra invitálják a közönséget a megyei tanács előtt: az Őszi fesztiválra és a Családi fesztiválra.

A látogatók naponta 10 és 22 óra között kóstolhatják meg a Picnic Garden ínycsiklandó fogásait, valamint a helyi termelők kínálta, autentikus aradi finomságokat. A standoknál bemutatkoznak a megye különböző régióinak gazdái, akik saját történeteikkel és hagyományos termékeikkel várják az érdeklődőket.

Október 10-én, pénteken este hat órától különleges kulturális műsorral várják a közönséget: az aradi etnikai kisebbségek – szlovákok, bolgárok, szerbek, magyarok, ukránok és romák – csoportjai mutatják be népviseleteiket, táncaikat és zenéjüket. Ez az este a sokszínűségről és az összetartozásról szól.

Másnap, szombaton 12 és 16.30 között a gyermekeké a főszerep. Számos kreatív és interaktív foglalkozás, arcfestés, valamint a Ballerina Capuccina és Tung Tung Sahur figurákkal való találkozás várja a legkisebbeket, garantálva a színes és vidám élményeket. Délután öt órától azokat várják a színpad elé, akik szeretik a népzenét, néptáncot.

A háromnapos ünnep zárásaként, október 12-én, vasárnap este hét órától a könnyűzene és a nagyszabású koncertélmények kerülnek fókuszba. Fellép az Epicenter és Arthur, majd a rendezvény csúcspontjaként Horia Brenciu & HB Orchestra lép színpadra, egy energikus és felejthetetlen műsorral.

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak!