Gyermektáncház, színes néptáncprogram

November 8-án és 9-én, pénteken és szombaton tartották a XX. Pécskai Néptánctalálkozót, amelynek az első napján, pénteken a Piaccsarnokban 17 órától gyermektáncházat tartottak Balázs Viola és Szilágyi András vezetésével. Utána 19 órától ifjúsági táncház következett, a talpalávalót az eleki Popucza György és zenekara biztosította.

November 9-én, szombaton a Doru Ioan Petescu Művelődési Ház színpadán a Búzavirág néptáncegyüttes felvezető táncával 17 órakor indult a néptáncgála, majd Endi Márta Ildikó, a Búzavirág Egyesület elnöke köszöntötte a nagytermet megtöltő közönséget s az elöljárókat, Antal Péter polgármestert és Miodrag Stanoiov alpolgármestert. Megköszönte a támogatást Pécska Város Polgármesteri Hivatalának és Tanácsának, az Arad Megyei Kulturális Központnak, továbbá a magyarországi Csoóri Sándor Alapnak és a pécskai RMDSZ vezetőségének. A jelzett támogatók jóvoltából idén is biztosítani tudták a táncosok oktatását, amit folytatni tudnak. A továbbiakban elmondta, hogy sokan eleget tettek a meghívásnak, még az ország legkeletibb pontjáról, Bákó megyéből is eljöttek. De eljött a szegedi, az eleki román hagyományőrző csoport, s visszajáró vendégeknek számítanak a nagyváradi Csillagocska néptáncegyüttes tagjai is. A vendégeket a közönség tapssal köszöntötte. A program első fellépői, a Bojtocska tánccsoport tagjai gyermekjátékokat adtak elő nagy sikerrel. A felkészítésükbe a Búzavirág néhány tagja is besegített. Köszöntötte az első vendégfellépőt, az elekei Popucza Györgyöt és zenekarát, akiknek a története egy véletlen találkozással indult a gyulai táncházban, ahol azonnal megtalálták a közös hangot. Megalakulásuk óta rendszeresen részt vesznek a Békés megyei, valamint a környékbeli települések programjain. Specialitásuk az eleki, valamint a más hazai és határon túli települések román népzenéjének a népszerűsítése, éltetése. Az ismertetés után az eleki zenekar színes bemutatót tartott.

Pécskai és eleki együttműködés

A Búzavirág néptáncegyüttes krasznai tánca következett, amelyet az egyik táncos, Ludnai Zsolt állított össze. Programjukat Popucza György és zenekara kísérte, gyors, legényes tánccal indítottak.

Engi Márta az 1947-ben alakult eleki román kultúrcsoportot méltatta, első bemutatkozásuk még akkor, karácsony másodnapján zajlott le. Az 1950-es években a csoporthoz csatlakoztak a falu más nemzetiségű fiataljai is, és megalakult az Eleki Nemzetiségi Együttes, Viktor György állami díjas igazgató vezetésével. Táncaikkal bejárták az ország számos települését, 1999-ben egyesületté alakultak, azóta Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesületként működnek. Munkájukat számos hang- és filmfelvétel őrzi, állandó résztvevői a hazai és a határon túli rangos fesztiváloknak. Az együttes 4 népművészet mesterével, 2 ifjú népművészet mesterével, valamint 9 díjazott táncossal rendelkezik. Közülük, sajnos, már sokan az égi színpadokon táncolnak, de a jelenlegi tagok is számos kitüntetéssel rendelkeznek. Feladatuknak tekintik, hogy tovább vigyék őseik román hagyományait, azokat átadják a fiatalabb korosztálynak. Előadásukat Árgyelán György énekeivel indították, majd közös román tánccal zárták vastaps közepette.

Délikert táncegyüttes

Miután Engi Márta megköszönte a színvonalas programot, bemutatta a Délikert táncegyüttest, amelynek a négy csoportjából a Napsugár gyökerei az 1980-as évekig nyúlnak vissza. 1982-ben dr. Diószegi László koreográfusként csatlakozott a csoporthoz, akkor kapták meg a Nívódíjat és az Arany minősítést. Időközben megszűnt, de 2007-ben újra megalakult, majd 2012-ben új lendületet vett az együttes, mert koreográfusként csatlakozott Simoncsics Pál és Ratkó Barbara. A létrejött Gyöngyösök csoport 2021 szeptemberében indult, lányok és asszonyok részvételével. Az utóbbi években számos elismerést érdemeltek ki, a mostani programra imódi táncokkal készültek, Popucza György és zenekara kíséretében.

Csillagocska és Soroglya bemutatkozó

A nagyváradi Csillagocska néptáncegyüttes következett, amelynek a népművészete több mint hét évtizedes hagyományra épül, célkitűzésük, hogy Nagyvárad környékén és a Partiumban vigyázzanak a feledésbe merülő magyar népi értékekre, a népdal, a néptánc, a mese és a játék, valamint a közösség és a hit megtartó erejeként. A Csillagocska Alapítvány szárnyai alatt működő néptáncegyüttes több mint 100 fiatalt és gyermeket tömörít, számos szakember irányításával. Az együttes 2006 óta tagja a Romániai Magyar Néptánc Egyesületnek, értelmi szerzője és szervezője a 2002-től hagyománnyá vált Csillagocska Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozónak, amelyen több száz hazai és határon túli gyermek és fiatal vesz részt. Az együttest saját zenekara kíséri, amely a Járom nevet viseli. A Csillagocska Alapítványt a tevékenységéért 2022-ben Magyar Örökség Díjjal tüntették ki. Ezúttal a Járom zenekar kíséretével kalotaszegi nótáiból Hermann Rózsa adott elő, utána somogyi karikázót és sárréti táncokat adtak elő a Nevesincs és a Virgoncok csapatai. Az öttagú zenekar 6 fiú és mintegy 10 leány számára húzta a talpalávalót. Ezt követően Engi Márta a nagyváradi Soroglya Zenekart mutatta be, amely 2009 óta Erdély és Partium néptánc- és népzenei találkozóinak állandó meghívottja, s az utóbbi években két külföldi meghívásnak is eleget tettek.

(Folytatjuk)