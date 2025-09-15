Kalandok az Amazonas lenyűgöző tájain

Szeptember 19-én, pénteken 19 órától az Azúr-ösvény (O Último Azul – rendező: Gabriel Mascaro) című egészestés filmet lehet megnézni az Arta moziban. A film a 2025-ös Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte az Ezüst Medve-díjat.

A történet középpontjában Tereza, egy 77 éves nő áll, aki a gazdasági fejlődés érdekében létrehozott idősek kolóniájába kerülne, hogy helyet biztosítson a fiatalabb generációknak. Tereza azonban nem hajlandó elfogadni ezt a sorsot, és elindul egy kalandos útra az Amazonas folyóin, hogy megvalósítsa életének utolsó vágyát: először repülni egy repülőgéppel. Az utazás során olyan sorsfordító találkozásokra lel, amelyeket egész életében elkerült.

A történet a késői önfelfedezés erejét és a társadalom által elnyomott egyéni vágyakat helyezi középpontba, miközben a mágikus realizmus eszközeivel mesél el egy kalandot az Amazonas lenyűgöző tájain.

A pénteki vetítés az Arta moziban ingyenes.