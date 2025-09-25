Magyar filmek az Arta moziban

A Filmtettfeszt 25. kiadására október 1–3. között kerül sor, a vetítések párhuzamosan több mint 15 másik városban zajlanak az országban.

Az idei fesztivál válogatásában nemzetközi versenyeken díjazott filmek, független produkciók, valamint egy dokumentum-játékfilm szerepel, amelyeket eddig nem vetítettek a romániai mozikban.

A vetítés mindhárom nap 19 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes, a helyek elfoglalásának sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek erejéig.

Az összes filmet román felirattal vetítenek.

Az eseményt az Arad Megyei Tanács, Arad Municípiumi Kulturális Központ, valamint a kolozsvári Filmtettfeszt Egyesület szervezi.

A Filmtettfeszt programja

Október 1., szerda

A részleg – magyar-román filmdráma, 82 perc, 1995, (r. Péter Gothár), korhatár: 15+

Weisz Gizi Kelet-Európában él az 1980-as évek végén. Tervezőmérnök egy intézetben, de hirtelen áthelyezik. Egy naptól a másikra részlegvezetővé nevezik ki. Végtelennek tűnő utazás vonaton, a részleg azonban egyre messzebb van. Az utazás folytatódik, a részleg a hegyek között, hóba temetve, egy tó partján található. Senki földje. A részleg egy hideg kunyhó. Ez lesz az életének következő állomása, lakóhelye. A részleg. Nem tudni meddig, kinek és miért… Közel tízéves álma vált valóra Gothár Péternek, mire filmre írhatta Bodor Ádám elbeszélését. 1995-ben a Magyar Filmszemle nagydíját nyerte el a rendező.

Október 2., csütörtök

Fekete pont – magyar filmdráma, 119 perc, 2024, (r. Bálint Szimler), korhatár: 12+

Gyerekek, akik elájulnak, és véget nem érő beszédek az iskolaévnyitón. A jellegzetes pörkölt illata és a hipós víz az iskolai menzán. A tízéves Palkó Berlinből visszaköltözött Magyarországra, és meglepődik a hétköznapi élet látszólag átlagos magyar iskolájában. Az egyetlen, aki igazán megérti, Juci néni, a pályakezdő tanárnő, aki szintén az intézményes rendszer és a besúgókultúra áldozata. A Fekete pont groteszk elemeket is tartalmazó film, amely Örkény István írói hagyományára épít. Független magyar produkcióként készült, több magyar producer együttműködésével, és három díjat nyert a Locarno-i filmfesztiválon.

Október 3., péntek

Mi vagyunk Azahriah – magyar zenés film, 89 perc, 2024, (r. Izabella Mazzag), korhatár: 12+

Azahriah poptörténelmet írt, amikor 2024 májusában három egymást követő koncerten töltötte meg a Puskás Arénát.

De ez a film nem egy koncertfilm. Nem egy zenés dokumentumfilm. Nem is egy hagyományos portréfilm.

A Mi vagyunk Azahriah egy valóságos és egy képzeletbeli utazás története, amelyeket Azahriah élete és dalai ihlettek.