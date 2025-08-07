Színes évadot zárt a Nyári színház

2025. augusztus 7. 14:41 (csütörtök) /
Az augusztus 6-án bemutatott előadással az idei évad is lezárult a Nyári színházban, amelyet immár tizenötödik alkalommal rendezett meg az Arad Megyei Tanács a Megyei Kulturális Központ közreműködésével. Június 18. és augusztus 6. között több mint 6000 ember vett részt a szabadtéri előadásokon.

„Szeretném megköszönni az aradiaknak, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a nyár folyamán megrendezett nyolc előadáson. Minőségi produkciókról volt szó, amelyek kiváló alkalmat nyújtottak a szabadidő kellemes eltöltésére, és a nézőszám is azt mutatja, hogy ez a kezdeményezés helytálló, élő és kedvére való a kulturális élet szerelmesei számára” – nyilatkozta Sergiu Bîlcea, az Arad Megyei Tanács alelnöke.

