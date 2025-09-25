Változások a Ioan Slavici Klasszikus Színház szeptember–októberi programjában

Egy váratlan egészségügyi esemény miatt Ioan Slavici Klasszikus Színház kénytelen módosítani a szeptemberi és októberi előadásrendjén.
A nézők, akik az új programban szereplő előadásokat szeretnék megtekinteni, a már megváltott jegyeket érvényesíthetik az eredetileg tervezett előadások helyett. Amennyiben a jegyek visszaváltása mellett döntenek, a pénztárban visszakapják azok árát. Az online vásárolt jegyek visszatérítése a contact@eventim.ro e-mail címen kérhető.
Szeptember 25., csütörtök, 19 óra– nagyszínpad
J.B.P. Molière: Tartuffe
Rendező: Dan Vasile
Időtartam: 1 óra 30 perc
Szeptember 27., szombat, 19 óra – stúdióterem
Duncan Macmillan: Lélegzetek
Rendező: Cristian Ban
Figyelem! 14 éven aluliaknak nem ajánlott!
Időtartam: 1 óra 20 perc
Szeptember 28., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad (közönséggel a színpadon)
Maria Manolescu: Rabszolgák (átírt befejezéssel)
Rendező: Dragoș Mușoiu
Figyelem! 16 éven aluliaknak nem ajánlott!
Időtartam: 1 óra 30 perc
Október 2., csütörtök, 19 óra – stúdióterem
Ion Sapdaru: Élettelen természet kövér unokával
Rendező: Ștefan Iordănescu
Időtartam: 1 óra 50 perc
Október 4., szombat, 19 óra – stúdióterem
Jordi Galcerán: A hitel
Rendező: Liana Didilescu
Figyelem! 15 éven aluliaknak nem ajánlott!
Időtartam: 1 óra 15 perc
Október 9., csütörtök, 19 óra – stúdióterem
A szüleim szuperek voltak! – kollektív forgatókönyv a társulat színészeinek történetei alapján
Rendező: Cristian Ban
Időtartam: 1 óra 30 perc
Október 11., szombat, 19 óra – nagyszínpad (közönséggel a színpadon)
One (Wo)Man Show – Lovas Zoltán egyéni előadása
Időtartam: 55 perc
Október 12., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad
We go together – Best of Musicals – közismert slágerek a színtársulat előadásában
Zenei vezetők: Éder Enikő, Paul Tonca
Koreográfus: Maura Cosma
Időtartam: 60 perc
Október 16., csütörtök, 19 óra – atúdióterem
Örkény István: Tóték
Rendező: Sânziana Stoican
Az előadás a Proscenium Ügynökség engedélyével jött létre
Időtartam: 1 óra 40 perc
Október 26., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad – bemutató
Elise Wilk: Arădeanca
Rendező: Cristian Ban
Díszlet és jelmez: Irina Chirilă
Október 30., csütörtök, 19 óra – nagyszínpad
Elise Wilk: Arădeanca
Rendező: Cristian Ban
Díszlet és jelmez: Irina Chirilă
