Változások a Ioan Slavici Klasszikus Színház szeptember–októberi programjában

Egy váratlan egészségügyi esemény miatt Ioan Slavici Klasszikus Színház kénytelen módosítani a szeptemberi és októberi előadásrendjén.

A nézők, akik az új programban szereplő előadásokat szeretnék megtekinteni, a már megváltott jegyeket érvényesíthetik az eredetileg tervezett előadások helyett. Amennyiben a jegyek visszaváltása mellett döntenek, a pénztárban visszakapják azok árát. Az online vásárolt jegyek visszatérítése a contact@eventim.ro e-mail címen kérhető.

Szeptember 25., csütörtök, 19 óra– nagyszínpad

J.B.P. Molière: Tartuffe

Rendező: Dan Vasile

Időtartam: 1 óra 30 perc

Szeptember 27., szombat, 19 óra – stúdióterem

Duncan Macmillan: Lélegzetek

Rendező: Cristian Ban

Figyelem! 14 éven aluliaknak nem ajánlott!

Időtartam: 1 óra 20 perc

Szeptember 28., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad (közönséggel a színpadon)

Maria Manolescu: Rabszolgák (átírt befejezéssel)

Rendező: Dragoș Mușoiu

Figyelem! 16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Időtartam: 1 óra 30 perc

Október 2., csütörtök, 19 óra – stúdióterem

Ion Sapdaru: Élettelen természet kövér unokával

Rendező: Ștefan Iordănescu

Időtartam: 1 óra 50 perc

Október 4., szombat, 19 óra – stúdióterem

Jordi Galcerán: A hitel

Rendező: Liana Didilescu

Figyelem! 15 éven aluliaknak nem ajánlott!

Időtartam: 1 óra 15 perc

Október 9., csütörtök, 19 óra – stúdióterem

A szüleim szuperek voltak! – kollektív forgatókönyv a társulat színészeinek történetei alapján

Rendező: Cristian Ban

Időtartam: 1 óra 30 perc

Október 11., szombat, 19 óra – nagyszínpad (közönséggel a színpadon)

One (Wo)Man Show – Lovas Zoltán egyéni előadása

Időtartam: 55 perc

Október 12., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad

We go together – Best of Musicals – közismert slágerek a színtársulat előadásában

Zenei vezetők: Éder Enikő, Paul Tonca

Koreográfus: Maura Cosma

Időtartam: 60 perc

Október 16., csütörtök, 19 óra – atúdióterem

Örkény István: Tóték

Rendező: Sânziana Stoican

Az előadás a Proscenium Ügynökség engedélyével jött létre

Időtartam: 1 óra 40 perc

Október 26., vasárnap, 19 óra – nagyszínpad – bemutató

Elise Wilk: Arădeanca

Rendező: Cristian Ban

Díszlet és jelmez: Irina Chirilă

Október 30., csütörtök, 19 óra – nagyszínpad

Elise Wilk: Arădeanca

Rendező: Cristian Ban

Díszlet és jelmez: Irina Chirilă