Vasárnap lesz A HATTYÚTÜNDÉR bábjáték bemutatója

Népmesei történettel indítja a 2024/2025 évad új előadásainak sorát a Csiky Gergely Állami Magyar Színház. A hattyútündér c. előadást először szeptember 22-én, vasárnap 17.00 órakor a stúdióteremben mutatja be a temesvári társulat. A bábjátékot a négyévesnél nagyobb gyerekeknek ajánlják.

A hattyútündér c. előadás szövege Arany László népmesegyűjteményének egyik története alapján született. A mese a hattyút, mint az átváltozás, a testi-lelki szépség, a szabadság jelképét helyezi középpontba, és mint a népmesékben általában, ha a hős a tisztességes utat járja, a történet végére megtérül a jó cselekedet, az áldozathozatalt siker koronázza, a tiszta szerelem pedig legyőzi a gonoszt. Dió Zoltán szerző-rendező rendkívül játékosan mutatja be a két szereplő döntéseinek, személyiségfejlődésének folyamatát, a gyermekeket így nem a végkifejlet, sokkal inkább az odáig vezető út, a történet fordulatos cselekménye nyűgözi le. Mihály Csongor és a Csiky Gergely Állami Magyar Színház kötelékében először színre lépő Vincze Erika érzékenyen, ugyanakkor szórakoztatóan változnak át narrátorból bábmozgatóvá, játékukat az ötletgazdag – szintén a Dió Zoltán munkáját dicsérő – díszlet és jelmez teszik kerek egésszé. A színpadkép vizuális elemeinek tervezéséért Komlódi Judit felel.

Ki az, aki ne szeretne gazdag lenni, kevés munkával sok pénzt keresni, szép ruhákban járni, nagyobb házban lakni? Jankó is csak ennyit szeretett volna, ezért fogott a kezébe vándorbotot, és indult neki a világnak. És mivel ez a világ a mesék világa volt, még annál is többet nyert, mint amennyit remélt. A kincsek mellett övé lett egy igazi tündér szerelme. Itt a vége? Ennyi a mese? Dehogy van vége, még csak most kezdődik igazán. Ami könnyen jött, hamar megy – a tündér odavan. Most érzi csak Jankó, hogy a sok kincs, a szép ruha, a nagy ház semmit sem ér, ha nincs itt az, akivel meg akarja osztani. Elő hát a vándorbotot, és újra neki a világnak. Nem érdekli már se arany, se cicoma, csak az a gyönyörű tündér itt lenne még egyszer vele. Érte még magával a sárkánnyal is megküzdene. (Meg is fog.)

A következő előadás október 7-én, a Merlin varázspálcája alatt Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál keretében, szintén a stúdióteremben lesz látható, majd október 8-án és 9-én tűzi újra műsorra az intézmény.

Fotók: Beliczay László